Comisión de Venecia emitirá el 14 de octubre informe sobre adelanto de elecciones en Perú

"El resultado del informe se publicará en la página web de la Comisión de Venecia en inglés el lunes (14 de octubre), y seguramente dos días después en francés y en español", dijo Josep Castella, miembro de la Comisión, a ese medio.

El órgano consultivo se encuentra en sesión plenaria el 11 y el 12 de octubre en la ciudad italiana, a donde han acudido el expresidente del Congreso peruano, Pedro Olaechea y, en representación del Ejecutivo, el viceministro de Justicia, Fernando Castañeda.

En agosto, el entonces titular del parlamento solicitó la opinión de la Comisión sobre la constitucionalidad de un proyecto que planteó el Ejecutivo para adelantar las elecciones generales un año.

La Comisión de Venecia, que tiene como misión emitir opiniones no vinculantes sobre la constitucionalidad de iniciativas legales y decisiones políticas de sus países miembros, visitó Perú a fines de septiembre, sosteniendo entrevistas con el Legislativo y el Ejecutivo.

A pesar de que el Congreso afirmó que iba a esperar el reporte de la Comisión para decidir si aprobaba o rechazaba el proyecto del Ejecutivo, a los pocos días decidió archivarlo.

"El proyecto de adelanto de elecciones ha sido archivado por el Congreso de la República, lo cual llama la atención de los integrantes de la Comisión, pues justamente el objetivo de que la Comisión fuese a Lima es que pudiese generar un punto de vista y este pueda ser tomado en cuenta por el Congreso. Esto no ha ocurrido así", dijo al respecto el viceministro de Justicia, Fernando Castañeda, en declaraciones al diario El Comercio.

A pesar de que la materia sobre la que se tiene que pronunciar la Comisión ya no existe, esto no motiva a que no atienda el pedido original del Congreso.

El 30 de septiembre, el presidente Martín Vizcarra decretó la disolución del parlamento, convocando a elecciones legislativas para enero de 2020.