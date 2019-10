Estas son las posibles consecuencias de las protestas en Ecuador

"No afirmaría con toda seguridad que eso conducirá a su caída, pero (...), si todo sigue como ahora, no descartaría la posibilidad de que se celebren elecciones anticipadas, en las que Lenín Moreno no tendría ninguna oportunidad [de ganar]", dijo el experto.

Para Jeifets, las afirmaciones de Moreno de que detrás de las protestas se encuentra el presidente venezolano Nicolás Maduro, no tienen fundamento alguno, ya que sin una causa interna de peso, las manifestaciones no se llevarían a cabo.

El catedrático recordó que no es la primera vez que en ese país latinoamericano se producen protestas de movimientos indígenas, que en muchas ocasiones lograron que el Gobierno se retractara de su agenda.

Según el experto, el hecho de que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, esté interesado en usar esas circunstancias para celebrar elecciones anticipadas, ya es harina de otro costal, pues en ese caso significaría que el exmandatario aspira a presentar su candidatura en esos comicios.

"Las palabras de Lenín Moreno son un intento de poner el carro delante del caballo, primero, hubo un descontento público ante el paquete de reformas sociales y económicas, y solo después Correa intentó aprovecharse de esa situación", agregó.

Ecuador vive desde la semana pasada un escenario de protestas que comenzaron tras el anuncio de un paquete de medidas firmado por el Ejecutivo.

La eliminación del subsidio a los combustibles es una de las medidas más polémicas del denominado "paquetazo" firmado por el presidente Lenín Moreno, que motivó la semana pasada la fuerte protesta de los transportistas a la que le siguieron otros sectores sociales.

En Ecuador rige un estado de excepción decretado por Moreno para frenar a grupos a los que acusa de lanzar ataques violentos, saqueos y destrozos, la sede del Gobierno fue trasladada a la ciudad de Guayaquil (oeste).

La víspera el Parlamento decidió suspender sus actividades por las protestas que tienen lugar en Quito y otras ciudades del país.