Maduro asegura que China se convirtió en una gran potencia no colonialista

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que China se transformó en una potencia no colonialista que busca el beneficio y desarrollo en base al bien común.

"China se ha configurado en una gran potencia no imperialista, no colonialista, no tenemos complejos en reconocerlo, China es el gran motor del mundo para el desarrollo compartido de beneficio mutuo para los pueblos que aspiran al desarrollo, a la libertad y a la felicidad", indicó el Jefe de Estado durante un acto en Caracas por la celebración del 70 aniversario de la fundación de la República Popular China.

#EnVivo 📹 | Celebración del 70° Aniversario de la Fundación de la República Popular China. https://t.co/NvFDG9t161 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 1, 2019

Durante su intervención, Maduro destacó el fortalecimiento de las relaciones de alto nivel entre su Gobierno y el país asiático.

"Aquí está China en Venezuela siempre poniendo el desarrollo compartido, el beneficio mutuo, las ganancias compartidas, el concepto del desarrollo en base al respeto, son muchas cosas las que hemos podido hacer en estos 20 años de la era (Hugo) Chávez, son muchas cosas que hemos hecho en estos cinco años desde la visita presidente Xi Jinping en elevación de nuestras relaciones a un nivel de asociación estratégica de alto nivel", acotó.

El mandatario recordó que China y Venezuela comparten acuerdos de cooperación en materia económica, tecnológica, energética y cultural.

"Son muchas cosas que están pendiente por hacer y hoy a 70 años del nacimiento de la República Popular China desde Venezuela decimos: China cuenten con nosotros, el camino es largo y sabemos que al final si China pudo Venezuela podrá también encontrar su camino de desarrollo", sostuvo.

El presidente venezolano indicó además que comparten con China un consenso en el campo de la visión política, diplomática mundial y del sistema de Naciones Unidas.

Venezuela y China también celebran los 45 años de las relaciones entre ambos países.

En junio pasado, el Gobierno venezolano aseguró que desarrollan junto a China 730 proyectos y que trabajan en la firma de más de 500 nuevos convenios.