Macri presenta el proyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial

"Este nuevo código que se presenta es justamente para resolver más rápido y de manera más eficiente esos conflictos, que son parte del día a día de todos", dijo Macri en la Casa Rosada, sede de Gobierno.

La iniciativa oficialista, que elaboraron 21 especialistas durante tres años, propone instalar "la oralidad efectiva" mediante los procesos de audiencias para contribuir a la conclusión del litigio judicial en el menor tiempo posible.

La medida pretende también simplificar las estructuras procesales al distinguir las que requieren inmediación de las que deben tramitarse a través de actas en papel.

El anteproyecto apuesta además por el uso de tecnologías como las videograbaciones de las audiencias, el empleo de videoconferencias y el expediente electrónico.

Durante el acto de presentación, el presidente Macri resaltó entre las novedades "algo que a mí siempre me ha vuelto loco, que no entiendo cómo no lo hicimos antes, que es el deber de decir verdad".

"En el código actual no es obligatorio decir la verdad, entonces uno puede dar un falso testimonio sin que tenga ninguna consecuencia; es realmente increíble", advirtió.

El nuevo anteproyecto, que pretende sustituir el actual Código Civil y Comercial en vigor desde agosto de 2015, también rescata "la cultura del acuerdo", destacó el mandatario.

Iniciativas implementadas

El Gobierno dio a conocer este anteproyecto en plena campaña electoral de cara a las elecciones generales del 27 de octubre.

El texto, que no será tratado antes de los comicios presidenciales, incide en la justicia civil y comercial de ámbito nacional, que se asienta en los tribunales con sede en la ciudad de Buenos Aires, y en los procesos del ámbito contencioso administrativo, que abarca a su vez a los juzgados federales de las provincias.

Entre agosto de 2016 y junio de 2019, 15 jurisdicciones y 404 jueces civiles (45,5% del total) recurrieron a los procesos orales para agilizar los juicios, según el Informe Nacional de Oralidad Efectiva publicado por el Programa Justicia 2020, una plataforma digital de participación bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Con la presencia efectiva del juez en los procesos, la tasa de conciliación subió al 49,1%, con 12.694 juicios terminados de los cuales más de 6.234 finalizaron por acuerdo y no por medio de una sentencia.