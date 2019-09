Politólogo: intento del Congreso de destituir al presidente de Perú no prosperaría

LIMA (Sputnik) — En medio de la crisis entre el ejecutivo y el legislativo de Perú, un intento del Congreso de destituir al presidente Martín Vizcarra no prosperaría, comentó a Sputnik el politólogo y analista Alejandro Godoy, quien, además, afirmó que el jefe de Estado está considerando disolver el parlamento.

"La destitución del presidente no prosperaría porque no hay motivo que la justifique y porque (la oposición) no cuenta con los votos necesarios (...) Yo creo que el Ejecutivo está ya pensando seriamente en disolver el parlamento, creo que es algo que está fuerte en la agenda de Palacio de Gobierno", afirmó Godoy, magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Perú.

Según leyes peruanas, para que un presidente sea destituido se necesita el voto de dos tercios de los representantes del legislativo.

El Congreso está compuesto por 130 miembros, por lo que haría falta 87 votos a favor de esta iniciativa, algo que la mermada oposición liderada por Fuerza Popular (fujimorista, derecha), con 54 parlamentarios, está lejos de conseguir.

Por otro lado, los opositores Fuerza Popular (derecha) y sus aliados del Partido Aprista Peruano (centro-izquierda) están intentando promover la destitución por incapacidad moral a través de acusaciones por presuntos delitos de corrupción de parte de Vizcarra cuando, siendo ministro de Transportes, estuvo a cargo de la negociación para la concesión de un futuro aeropuerto internacional en la ciudad de Cusco (sur).

Así también acusan a Vizcarra de haber prestado servicios a Odebrecht para proveer de maquinaria pesada a través de una empresa de su propiedad en los años 2006 y 2007, cuando el mandatario no ejercía cargo público alguno.

Ambas causales, a consideración de Godoy, carecen de fuerza o están lejos de ser probadas como ciertas.

La actual crisis entre ambos poderes del Estado se agudizó cuando el presidente anunció su proyecto de adelanto de elecciones, que ha sido fuertemente criticado y resistido por la oposición.

En julio pasado, Vizcarra anunció la presentación de una iniciativa de ley al parlamento para que se acorten los mandatos presidenciales y congresales en un año mediante el adelanto de elecciones generales.

Los actuales mandatos del presidente y el Congreso empezaron en julio de 2016 y deberían culminar en julio de 2021.

El proyecto del ejecutivo propone que se celebren elecciones en abril de 2020 y en julio de ese año nuevos representantes asuman por un periodo regular de cinco años; esto con el fin de salvar una relación conflictiva insostenible entre ambos poderes.

El analista entiende que ante la desidia del parlamento por atender el proyecto o su evidente postergación, el Ejecutivo podría hacer uso de la cuestión de confianza para disolver el parlamento y poner fin a la crisis.

La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional por el cual el Ejecutivo exige el apoyo del Congreso a una iniciativa política o proyecto determinado.

Si este apoyo es negado dos veces en un mismo periodo, el jefe de Estado tiene la potestad de disolver el parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas.

En este periodo, el Congreso ya negó su apoyo al Ejecutivo en 2017, por lo que hacerlo una segunda vez permitiría que Vizcarra lo disuelva.

El politólogo apunta que "todo el mundo está esperando que el presidente haga cuestión de confianza sobre el proyecto de adelanto de elecciones", algo que considera improbable.

Godoy afirma que considera más probable que el Ejecutivo plantee cuestión de confianza al parlamento sobre cualquier otro tema, pero no sobre el adelanto de elecciones pues "está siendo observado por el Congreso por su supuesta inconstitucionalidad, con una posible consulta al Tribunal Constitucional o una consulta a la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa), como ya se viene haciendo".

"Lo que quizá pueda ocurrir es que el presidente haga cuestión de confianza sobre cualquier otro tema, como por ejemplo la legalización del consumo de la marihuana, o sobre el matrimonio igualitario, temas absolutamente polémicos que hagan que el Congreso no conceda la confianza y le permita disolverlo", afirma el experto.

Según el analista esa sería una salida, aunque tampoco descarta que finalmente ninguno de los dos poderes decida llevar a cabo una ofensiva mayor y se tenga que llegar al 2021 con problemas de gobernabilidad más graves de los que actualmente aquejan a Perú.