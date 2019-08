Sartori: si gana Fernández en Argentina vuelve la lucha ideológica a América Latina

"Si es que gana la oposición en Argentina, seguramente volvamos a esa América Latina medio enfrentada entre dos ideologías", dijo el empresario uruguayo y candidato a senador, que votó por primera vez en su país en las elecciones internas de junio, cuando quedó segundo como postulante presidencial del PN.

En las elecciones primarias de Argentina del 11 de agosto, la alianza opositora Frente de Todos, que lideran el peronista Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), obtuvo 47,6% de los votos, frente a 32% de la coalición oficialista Juntos por el Cambio, encabezada por el presidente Mauricio Macri, quien buscará la reelección el 27 de octubre.

Para Sartori, Uruguay debe tener "un concepto latinoamericano" que trascienda las "diferencias ideológicas" que puedan tener Argentina y Brasil.

El candidato a senador por el conservador PN también se refirió al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

"No estoy de acuerdo con todas sus políticas, pero [Brasil] me parece un socio importantísimo para Uruguay", aseguró.

Sartori dijo que Bolsonaro es un presidente elegido "legítimamente y democráticamente" y que su elección fue producto de la coyuntura política de ese país.

"Los pueblos toman su posición y deciden su liderazgo en función del momento histórico. No son tanto las personas sino un pueblo en el momento específico [que decide] confiar en alguien para un rol particular, en un momento de la historia", analizó.

Esto, continuó el empresario, fue lo que ocurrió en Brasil, donde "un caos institucional absoluto, fruto de escándalos de corrupción donde se perdió mucha confianza en el sistema", propició la llegada de Bolsonaro a la presidencia.

Respecto de las políticas del mandatario brasileño, especialmente en lo referido a lo ambiental tras, Sartori dijo pidió ver los resultados antes de poder emitir un juicio.

"Creo que al final lo importante es qué es lo que hace, si cumple el mandato que le dieron los brasileros", afirmó, aunque reconoció que "hay muchos aspectos cuestionados en lo ambiental", en los que tiene "muchísimas diferencias".

"Tenemos un EEUU que se fue del Protocolo de Kyoto y un Bolsonaro que sigue una línea similar. Creo que el medio ambiente no debería ser un tema tan ideológico, debería ser más científico, apoyado por la comunidad internacional globalmente", indicó.

Se conoce como Protocolo de Kyoto al compromiso asumido por los países industrializados en 1997 de tomar medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

El acuerdo entró en vigencia en 2005; EEUU se había retirado en 2001, sin que el Congreso ratificara la adhesión de ese país.

El Gobierno de Trump también decidió retirar a su país del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, adoptado en 2015.

Sartori hizo irrupción en la política uruguaya hace menos de un año, cuando lanzó su precandidatura por la agrupación Todo por el Pueblo dentro del conservador PN para las elecciones internas que se celebraron el pasado 30 de junio en las que quedó en el segundo lugar.

El empresario de 38 años, con varios emprendimientos en Uruguay y dueño del club de fútbol inglés Sunderland, compite por un lugar en el Senado en los comicios generales del 27 de octubre, el mismo día en que tendrán lugar las elecciones en la vecina Argentina.

© Sputnik / Rafael Rey Juan Sartori, candidato al Senado de Uruguay

Acusaciones de campaña sucia

Su campaña en las internas estuvo marcada por acusaciones de ser el promotor de varios episodios de noticias falsas en perjuicio de precandidatos de su misma agrupación política, algo que el empresario niega.

Sartori, dijo a Sputnik que no responderá acusaciones de juego sucio lanzadas por su rival en las elecciones internas, Jorge Larrañaga, y recordó que las urnas lo ubicaron como la segunda fuerza de su agrupación.

"No tengo absolutamente nada que responderle, solo que en junio las urnas hablaron y hoy somos la segunda fuerza del PN", expresó el empresario a Sputnik.

Larrañaga, también candidato a senador e histórico dirigente del PN, expresó dudas sobre si Sartori podía ser una figura positiva para el partido.

"Ojalá su presencia no nos reste", dijo Larrañaga, quien fue candidato a la presidencia en 2004 y candidato a la vicepresidencia en 2009 y 2014, en una entrevista con el programa radial Todo Pasa.

Sartori, quien relegó a Larrañaga a tercer lugar en las elecciones internas de su partido el pasado 30 de junio, consideró normal que dirigentes históricos reaccionen negativamente ante la aparición de un nuevo competidor.

"En el sistema político, todos quienes se hacen un lugar, al principio lo hicieron contra lo que ya estaba. Es parte de la lucha, inevitablemente si uno crece, desplazar a algunos. Gustarles seguramente no les gusta (pero) me parece que es relativamente normal, parte de la renovación natural", explicó quien ahora busca un lugar en el Senado.

Sartori comenzó su carrera política a fines de 2018, con una campaña dirigida a destacar su condición de "outsider" de la política y con actitudes y estrategias que molestaron a los dirigentes del PN.

El jefe de su campaña fue el venezolano Juan José Rendón, conocido como "el rey de la propaganda negra".

Sartori aseguró a Sputnik que ya no trabaja con Rendón, aunque no descartó volver a convocarlo en el futuro.

Respecto a las críticas recibidas, el empresario dijo que su campaña no fue contra nadie, y "menos contra Larrañaga".

"Traté de presentar un modelo propio, que no fue contra ninguno, fue simplemente un nuevo sector que empezó de la nada para presentar una visión distinta. No es absolutamente contra nadie, de mi partido o de los otros partidos. No fue por oposición a nadie. Fue para proponer una visión distinta, que me parecía que era lo que yo quería proponer, y que después lo terminaron respaldando casi 100.000 personas", destacó.

En las elecciones internas Sartori obtuvo 92.707 votos, lo que representó 20,68 del total de sufragios en su partido.

En las internas fue consagrado Luis Lacalle Pou, con 240.943 votos (53,7%), como candidato del PN para las elecciones nacionales del 27 de octubre.

Sartori se refirió también a la caída en las encuestas de intención de voto que ha sufrido su partido en las últimas semanas luego de conocidos los ganadores de las internas, escenario que muchos analistas entienden responde a una "fuga" de votantes que habían elegido al empresario y ahora optarían por otro partido.

"Por eso el sector nuestro es fundamental para la victoria del PN, porque hoy el PN tiene una pata nueva, con un electorado distinto, que lo hace crecer y le aporta muchísimo. Por eso es muy importante el trabajo que hagamos en estos dos meses para poder consolidar este sector; yo espero ser una pieza muy importante de la victoria del PN", afirmó.

Esta presunta fuga de votantes, que habría hecho caer la intención de voto de su agrupación, puede responder a ese "clima de enfrentamiento" que se observó en las internas, por lo que ahora el partido debe mostrar "unidad y respeto", dijo.

"En todas las elecciones hay que convencer a cada elector de vuelta de cero. Creo que esperar una lealtad simplemente por cualquier tipo de continuidad ya no existe. Ahora tenemos que convencer de vuelta y buscar el respaldo y el apoyo de la gente para una nueva elección, que es diferente", aseveró.

Las elecciones nacionales en Uruguay se celebrarán el 27 de octubre.