Justicia argentina anula procesamiento a exfuncionarios del Gobierno de Cristina Fernández

Los beneficiados son Julio De Vido, exministro de Planificación, Juan Pablo Schiavi, exsecretario de Transporte, José López, exsecretario de Obras Públicas, Ricardo Jaime, también exsecretario de Transporte, y Roberto Baratta, exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal, informó el Portal El Tiempo.

En el fallo, que dictaron los magistrados Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, se señala que el procesamiento es anulado por la falta de argumentos y la escasez de medidas de prueba tomadas por el juez a cargo, Marcelo Martínez de Giorgi.

"No hubo un análisis con fundamento de la correlación o no sobre las distintas referencias, indicios y datos que se obtuvieron previamente en el sumario, su documentación adjunta y en otros procesos penales. Las particularidades y complejidad del asunto revelan que la reconstrucción de lo sucedido debía (debe) hacerse de esa forma, sea para afirmar o descartar el cohecho transnacional denunciado", se afirma en el fallo que fue citado por el diario Perfil.

La Cámara consideró que si la acusación en contra de los exfuncionarios era cierta, se debió analizar de la misma manera contra los empresarios, quienes obtuvieron "provecho económico" y enriquecimiento "injustificado", informó Perfil.

En la causa se investiga si hubo coimas de empresarios a funcionarios del anterior Gobierno para obtener beneficios en el contrato del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra que estuvo a cargo de la constructora Odebrecht.

La decisión de la Justicia no cierra la causa, por lo que no implica que los exfuncionarios no puedan volver a ser procesados.

Asimismo, De Vido y Baratta seguirán presos en relación con otras causas.

Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, ha reconocido ante la justicia estadounidense que entre 2007 y 2014 pagó 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos para obtener la adjudicación de ocho proyectos, los cuales le reportaron un beneficio de 278 millones de dólares.