Presidente argentino transmitió "prioridades" a nuevo ministro de Hacienda

"Hoy estuve con el presidente y su equipo que me transmitió las prioridades de la gestión de los próximos meses, ahora me voy a reunir con mi equipo, para en virtud de esas prioridades podamos trabajar", afirmó Lacunza, quien afirmó que no iba a hacer anuncios el 19 de agosto.

Lacunza indicó que asumirá el 20 de agosto de mañana y que ese día de tarde dará una conferencia de prensa, sin precisar si en esa instancia anunciará nuevas medidas económicas.

El actual ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires asumirá en lugar de Nicolás Dujovne, quien renunció el 17 de agosto

Dujovne, quien estaba en el cargo desde 2017, presentó su renuncia después de una semana de turbulencias económicas a raíz de las elecciones primarias del 11 de agosto pasado en las que fue derrotado el oficialismo por 15 puntos.

A raíz de ese resultado electoral y la inestabilidad financiera y económica el peso argentino se depreció un 27,7% la semana pasada.

Este lunes 19 de agosto, como es feriado, no hay operativa cambiaria.

El riesgo país de Argentina subió a 1.858 puntos tras la renuncia de Dujovne, informa la prensa local.

Según informó la estatal agencia de noticias Télam, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará dentro de dos semanas a Buenos Aires para revisar el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias comprometidas en el segundo trimestre.

La crisis económica en Argentina, que se desencadenó en abril de 2018, llevó al Gobierno a pactar un crédito con el FMI por 56.300 millones de dólares.

Ese acuerdo lo comprometió este año a lograr el equilibrio fiscal primario (que no cuenta los intereses de deuda) y que se pretende conseguir con un estricto programa de ajuste.