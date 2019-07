Gobernador de Miranda: venezolanos deben escucharse para poder superar la crisis

CARACAS (Sputnik) — La solución a la crisis en Venezuela no pasa solo por el diálogo político sino también en que la población se escuche entre sí, dijo a medios locales el gobernador del estado Miranda (norte) y miembro de la delegación para las conversaciones por el Ejecutivo, Héctor Rodríguez.

"El hecho de que hoy estemos sentados [para dialogar] ya de por sí es un avance, sin embargo creo que el diálogo no es solamente el diálogo en Barbados (…) el tema es que los venezolanos tenemos que comprender que este país no puede superar las dificultades si no nos escuchamos, reconocemos al otro o hablamos", indicó Rodríguez en una entrevista en la emisora local Unión Radio.

El Gobierno y la oposición mantienen conversaciones desde mayo pasado con la mediación de Noruega, dos encuentros se efectuaron eny otros dos en la isla de

Agregó que "el diálogo tiene que trascender la mesa de Barbados, esa mesa es importante porque es la de los actores políticos, pero este país no se resuelve solamente con los actores políticos".

El gobernador manifestó la importancia de manejar las diferencias entre ambos sectores para lograr alcanzar los objetivos que se han trazado en la mesa de diálogos.

"Arrear nuestras banderas políticas, ideológicas o enfoques o callar las críticas que podamos tener contra el otro significa administrar esas diferencias que son naturales, de manera pacífica, democrática y respetuosa", acotó.

El 18 de julio, la Cancillería de Noruega emitió un comunicado en el que aseguró quey pidió a las partes máxima precaución en las declaraciones que emitan.

De igual manera, el Ministerio de Asuntos Exteriores consideró que por el bien de las negociaciones es importante que se les dé a las partes el espacio necesario para avanzar en un "ambiente constructivo y que la confidencialidad del proceso sea respetada por todos".

Los contactos celebrados en el país nórdico suponen el primer acercamiento entre representantes del Gobierno y la oposición desde la más reciente crisis política, que se desató en enero tras la juramentación del presidente Nicolás Maduro para el periodo 2019-2025 y la posterior autoproclamación del líder opositor Juan Guaidó como "presidente encargado" del país.