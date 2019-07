Brasil quita la condición de refugiados a tres paraguayos que denunciaron persecución

En un comunicado, el ministerio informó este 23 de julio que "acogió, en recurso, las razones del coordinador general del Comité Nacional para los Refugiados [Conare], Bernardo Laferté, sobre la decisión del cese de la condición de refugiados".

Los citados ciudadanos paraguayos habían presentado un recurso ante el Conare, pero este organismo brasileño lo rechazó en base a la "ausencia del fundado temor de persecución".

El ministerio de Justicia brasileño reiteró que el caso de los paraguayos fue objeto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que absolvió al Estado paraguayo de todas las acusaciones hechas por los hasta ahora refugiados.

Conforme la decisión del Conare, "los hechos que llevaron a concederles refugio en 2003 ya no subsisten", por lo que no hay razones para pensar que en su país los paraguayos no tendrán resguardado su derecho a un proceso y a un juicio justo.

La publicación del Conare destaca además que, actualmente, Paraguay "cuenta con estabilidad en sus instituciones y el vigor de su democracia".

El ministerio brasileño recuerda que Arrom, Martí y Colám están acusados de cometer un crimen de extorsión mediante secuestro, lo que configura un delito común y no político, por lo que no cabe en el concepto de refugio.

El ministro de Justicia Sérgio Moro aseguró en Twitter que Brasil ya no será refugio para extranjeros acusados o condenados por delitos comunes.

"La nueva postura es de cooperación internacional y de respeto a los tratados, esto no es una tierra sin ley", destacó Moro.

El presidente de Paraguay, Mario Abdo, celebró la decisión del Gobierno brasileño en la misma red social: "Ya es tiempo de que vengan a rendir cuentas de sus actos ante la justicia paraguaya, que la verdad siempre salga a la luz".

Ministro de Justicia de Brasil canceló definitivamente el estatus de refugiados de Arrom y Martí. Ya es tiempo de que vengan a rendir cuentas de sus actos ante la justicia paraguaya. Qué la verdad siempre salga a la luz! — Marito Abdo (@MaritoAbdo) July 23, 2019

En la misma línea se expresó la Fiscal General del Estado de Paraguay, Sandra Quiñonez, que celebró que la justicia esté llegando para "quienes iniciaron la industria del secuestro" en el país.