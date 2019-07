López Obrador revela lo que de verdad es el poder para él

"El poder solo se pone al servicio de los demás, en lo personal, en el estilo personal, pienso que el poder es humildad, nada de prepotencia ni autoritarismo, sino la fuerza de la razón", dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

López Obrador respondió así a una pregunta sobre su estilo de gobernar, mediante una campaña permanente que comienza a las 7.00 de la mañana cada día, con una conferencia de prensa de dos horas, a la que siguen reuniones de trabajo hasta la noche solo interrumpidas por una siesta, y una gira semanal por el interior del país en aviones de línea y recorridos por tierra de hasta cinco horas.

"Nunca he utilizado el poder excesivamente, he ejercido mis libertades a plenitud, siempre he pensado que la libertad no se implora, sino se conquista", añadió.

La idea que el mandatario tiene del ejercicio del poder presidencial, que buscó por dos décadas en tres elecciones, tras gobernar la Ciudad de México (2000-2006), es que "lo fundamental es servir a los ciudadanos, a los semejantes, al prójimo".

Para el líder de la izquierda nacionalista "el poder solo tiene sentido, y se convierte en virtud, cuando se pone al servicio de los demás, lo otro es fantochería, es para los que no tienen valores".

100% DE SALUD

Sobre su salud, que ya ha sido afectada por un infarto hace seis años, respondió que está "muy bien", dijo que está "al 100"%.

A pesar de que confesó que padece de hipertensión arterial, insistió en que se siente muy bien.

El dirigente de 65 años reconoció que su estilo es frenético porque tiene prisa por cumplir sus metas en solo un mandato de seis años.

"Tengo el compromiso de entregarme, de consagrarme a esta causa mientras viva, mi angustia y mi ansia es el tiempo, porque no me voy a reelegir por cuestiones de principios y de ideales", expresó.

Un sexenio en la presidencia "es poco tiempo", insistió.

Indicó que busca "acabar con la corrupción y la impunidad, establecer el Estado de derecho, serenar al país y garantizar la seguridad, y fortalecer los programas sociales en cinco años".

Enumeró los megaproyectos de su administración: el llamado "Tren Maya" para unir los destinos del Caribe mexicano con los sitios arqueológicos de esa cultura, en la península de Yucatán, un canal seco ferroviario de 300 kilómetros que una al Golfo de México con el Pacífico, en el istmo de Tehuantepec, un aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, y renovar el sistema de refinación de petróleo crudo.

Finalmente mencionó los programas de bienestar social, que avanzan, con ocho millones de adultos mayores que reciben pensiones por unos 135 dólares bimensuales, 10 millones de jóvenes que obtienen becas por unos 180 dólares al mes, y 200.000 sembradores para tierras maderable y frutales que a los que se les otorga subsidios de 250 dólares al mes.

López Obrador tomó posesión del cargo el 1 de diciembre para un sexenio que termina a finales de 2024.