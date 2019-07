AMLO: "El FMI no decidirá más sobre la agenda de México, eso se acabó ya"

Así, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el FMI no decidirá el curso económico del país.

"Ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México, eso se terminó ya", declaró el mandatario durante su conferencia del 23 de julio.

"¿Qué fueron las reformas estructurales del FMI? La destrucción de la petroquímica. ¿Qué fueron las recetas del FMI? Que se desatara la inseguridad, la violencia", apuntó AMLO.

"No vamos nosotros a renunciar a esos organismos, formamos parte del sistema económico mundial, pero eso no quiere decir que no sepamos qué han significado sus políticos", añadió.

Más información en breve.