"La migración en México la tenemos que ver con el dolor de la humanidad"

"Creo que es un problema que lo tenemos que ver con el dolor de la humanidad, no con el egoísmo de estar perdiendo la oportunidad de tener una posibilidad material", dijo en una entrevista con Sputnik.

Hace una semana el Instituto Nacional de Migración (INM) de México precisó que el Gobierno ha detenido a 105.835 migrantes en casi siete meses de la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los cuales ha deportado a más 77.000.

A la vez estima que este año han ingresado unas 500.000 personas indocumentadas.

La senadora mexicana constató que el problema de la migración en México, "se está presentando en los últimos meses con una fuerza, con un número importante, y el destino no es quedarse en México, el destino original de estos inmigrantes es América del Norte, Estados Unidos".

"Sin embargo, el tránsito por nuestro país es un gran reto para el Gobierno mexicano, para los legisladores que estamos en este momento con la alta responsabilidad de generar herramientas jurídicas que le permitan al Gobierno el poder actuar de una manera responsable, de una manera en que se garantizan los derechos humanos para todos", subrayó.

Reconoció que la migración provoca "muchos problemas, problemas serios importantes económicos y sociales de todo tipo" en el país.

Pero la senadora evita deliberadamente decir que México 'está afectado' por ese problema, "porque sería cruel decir que estemos afectados por otras personas que están buscando una mejor condición de vida".

"Creo que a estas personas les dolería el saber que pudiéramos, nosotros como autoridades, decir que nos están afectando, más bien tenemos que verlo desde una parte más humana y este conflicto verlo también desde un aspecto en donde ellos también tienen necesidades que satisfacer", destacó.

La legisladora apuntó que la migración es "un instinto, al final de cuentas, el buscar la solución a la satisfacción de estas necesidades".

"Creo que esta parte es la que a mí me motiva a no decir afectados, porque al final de cuentas creo que más afectados que ellos no podemos estar, ellos tienen que dejar su país de origen, su tierra, sus familias", aclaró.

Agregó que los migrantes, "con su alto grado de vulnerabilidad, están siendo presa fácil de la delincuencia organizada, la trata de personas, las vinculaciones a las bandas delictivas, como son del narcotráfico, porque los secuestran, los retienen, los privan de su libertad y los explotan para trabajar".

"Muchos de estos migrantes están incluso perdiendo sus vidas porque están siendo víctimas de estas condiciones a las que su necesidad, su ignorancia, la esperanza que tienen de mejorar su condiciones los exponen", constató.

La senadora se mostró convencida de que para resolver el problema de la migración es necesario atender el origen de este fenómeno.

"¿Por qué está migrando el pueblo, las personas de Centroamérica, las familias de Centroamérica? Están migrando por falta de oportunidades, porque no tienen la posibilidad de resolver sus necesidades más apremiantes. ¿Entonces, qué es que se tiene que hacer allí? De manera integral trabajar y generar las condiciones económicas", dijo.

La senadora llamó a los países de la región que cuentan con la posibilidad de ayudar a los Estados cuyos pueblos están afectados por la miseria, a invertir en ellos "y generar empleo para que estas familias no emigren".

Resaltó la importancia de "combatir esa pobreza inhumana".

"Creo que no hay una violación peor a los derechos humanos que las personas no tengan garantizado lo más elemental que el alimento, el acceso al agua y un techo para vivir", destacó.

Al comentar la iniciativa de México de ofrecer una ayuda directa de 30 millones de dólares a El Salvador, dentro de un programa social de más de 100 millones, en el primer paso para implementar el Plan de Desarrollo Integral (PDI) que atienda las causas de la migración en América Central, la senadora subrayó que forma parte de una "estrategia acertada" del presidente López Obrador.

"El presidente tiene esta visión de dar un banderazo de poner el ejemplo, de poner la muestra de lo que se puede hacer y de lo que se debe hacer para poder inhibir precisamente esta situación de migración y tratar de no solo inhibirla, sino con acciones afirmativas poder resolver poco a poco el problema de marginación y de pobreza, que esto vino complicarnos la propia marginación y la propia pobreza que tenemos en nuestro país", resumió.