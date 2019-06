Por qué América Latina se equivoca al no mirar más a sus pequeñas empresas

El 99% de las empresas de América Latina son pequeñas y medianas, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Celac). Pero a pesar de su número, este tipo de emprendimientos no suelen ser los preferidos por los gobiernos de la región, que se ven mucho más atraídos a generar condiciones para la llegada de grandes multinacionales.

Con el objetivo de poner énfasis en los desafíos de las pequeñas empresas, Naciones Unidas decidió en 2017 comenzar a conmemorar el 'Día de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas' cada 27 de junio.

La clasificación más utilizada considera como empresa mediana a una firma que emplee a menos de 250 personas. Con el mismo criterio, se considera empresa pequeña a las que tienen entre 10 y 50 trabajadores y 'microempresa' a que funciona con menos de 10 empleados.

Las empresas también pueden ser clasificadas en función de sus ventas anuales, considerando mediana a la que tiene transacciones anuales por menos de 50 millones de euros, pequeña a la que vende menos de 10 millones y microempresa a la que no supera los 2 millones anuales en ventas.

La propia ONU remarca la importancia de este tipo de empresas por su papel clave en la "generación de empleo". De hecho, la Celac indica que el 67% del empleo en América Latina y el Caribe se da en compañías pequeñas y medianas.

La misma Celac advierte sobre los problemas que enfrentan las pymes latinoamericanas, especialmente por la poca productividad en relación a firmas grandes y las dificultades para lograr exportar su producción. En efecto, solo el 10% de las pequeñas empresas latinoamericanas consigue colocar su producción en el exterior. Las pymes europeas, por ejemplo, llegan a exportar el 40%.

En diálogo con Sputnik, el economista Lavih Abraham, del centro de estudios 'Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía' (MATE), dijo que las dificultades de las pequeñas y medianas empresas se explican porque "los Gobiernos de América Latina, en particular los de Argentina y Brasil, están buscando una forma de inserción internacional en la que se privilegian los mercados externos antes que los internos".

En ese sentido, indicó que esos gobiernos "necesitan grandes empresas que tengan una dimensión exportadora y de inserción internacional que permita abastecer a los mercados asiáticos y europeos, fundamentalmente".

Esa necesidad lleva a que el "foco" de las políticas recaiga en las grandes inversiones y deje de lado a los pequeños emprendimientos locales. "Su norte está en otro lado", sintetizó.

Abraham remarcó la importancia de entender a las pymes como "grandes generadoras de empleo interno".

"Quizás no son empleos tan bien remunerados como en las grandes corporaciones pero son empleos que mueven el mercado interno y se basan en el consumo de cosas cotidianas", señaló el analista.

Abraham lamentó que los gobiernos latinoamericanos "no estén privilegiando eso", apoyados por la idea de que "si no necesitás del mercado interno, no necesitás garantizarle nada a las pymes".

En esa coyuntura, las pequeñas empresas locales deben afrontar a menudo diferencias en las condiciones legales y fiscales con las grandes multinacionales o condiciones difíciles de cumplir.

El economista puso como ejemplo el caso de Argentina, donde en la década del 90 se buscó "igualar" la normativa para empresas nacionales y extranjeras. "Sin embargo, lo que fue vendido como una medida de igualación y libertad económica, en la práctica benefició a las grandes corporaciones", contrapuso.

Para Abraham, la falta de visión hacia los pequeños emprendimientos, en favor de las grandes inversiones, hacer que los gobiernos latinoamericanos pierdan de vista un punto estratégico de su economía.

"Tratando de atraer el capital extranjero que va a invertir millones, se pierde de vista o se menosprecia el potencial de la pequeña empresa como generadora de empleos de calidad y de un desarrollo a futuro, tanto en la sustitución de importaciones como en la mejora tecnológica", añadió.

El especialista consideró, en ese sentido, que los gobiernos latinoamericanos deberían introducir cambios en sus normativos para favorecer "el acceso al crédito" de las pymes y "las condiciones de diferenciación respecto de las grandes empresas", así como la incorporación de nuevos trabajadores.

En ese sentido, defendió la necesidad de que "a lo mejor no haya una ley exactamente igual para todas las empresas".

"Si tenés la misma legislación para todas las empresas sin considerar su tamaño o capacidades, esa ley va a ser más fácil de cumplir para las grandes corporaciones y más difícil para las pymes", ilustró.

Para el economista, apostar a una normativa que atienda mejor a las pymes moviliza "el círculo virtuoso del mercado interno" y genera beneficios que actualmente países como Argentina, Brasil, Chile o Colombia, por ejemplo, no están considerando.