Juristas internacionales piden la libertad de Lula y anular su condena

"Lula es un preso político; tiene que ser liberado y su juicio tiene que ser anulado", dice el manifiesto, publicado en el diario francés Le Monde.

Los firmantes consideran que las recientes revelaciones del medio digital The Intercept sobre la Operación Lava Jato "derribaron tosas las máscaras" y confirmaron que el juez que condenó a Lula en primera instancia, Sérgio Moro, no solo no fue imparcial sino que lideró la acusación en todo el proceso.

El manifiesto subraya que Moro orientó el trabajo de la Fiscalía y tuvo que "resignarse" a condenar a Lula por "hechos indeterminados", dada la inexistencia de material de pruebas que lo implicasen directamente en casos de corrupción.

"Al hacer eso, convirtió a Lula en un preso político en lo que debe considerarse, ante estas nuevas revelaciones, como una conspiración política", dicen los firmantes, que recalcan que la estrategia salió bien porque acabó llevando a la elección de Jair Bolsonaro como presidente.

Los juristas destacan que una vez que Lula fue apartado de la carrera electoral, el líder ultraderechista ganó las elecciones sin problemas, y que enseguida "recompensó" a Moro nombrándole ministro de Justicia.

El manifiesto se publica justo un día antes de que el Tribunal Supremo Federal delibere sobre un recurso de la defensa del expresidente para lograr su libertad que se basa en la supuesta parcialidad del juez Moro.

Los abogados del líder del Partido de los Trabajadores (PT) presentaron este recurso para anular la condena cuando Moro fichó por el Gobierno Bolsonaro, pero en los últimos días reforzaron la petición con las informaciones reveladas por The Intercept.

El Supremo tiene en la agenda del 25 de junio el análisis del caso de Lula, pero según la prensa local es muy probable que los magistrados aplacen la decisión al segundo semestre del año.