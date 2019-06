Primer ministro de Perú: exigencia de visa a venezolanos es por impacto de migración

"Siempre seremos un país solidario y preocupado por nuestros hermanos (venezolanos), pero también por el impacto que esto (la migración) pueda ocasionar", indicó Del Solar en un conferencia prensa luego de una reunión con su gabinete.

El impacto está referido a las repercusiones del flujo en el mercado laboral, así como en la capacidad de servicios públicos básicos como los de salud o educación.

La seguridad ciudadana también es otro impacto, a consideración del Gobierno, de la presencia de venezolanos, con el ingreso de migrantes con antecedentes penales que el Gobierno viene expulsando hacia Venezuela en la operación Migración Segura 2019.

Asimismo, Del Solar indicó que el Gobierno peruano "no ha cerrado las puertas" a los venezolanos, como voces críticas han denunciado.

"Nadie puede decir que el Perú no ha acogido debidamente a los hermanos venezolanos, pero llegada a esta cantidad se ha considerado con responsabilidad no cerrar las puertas, lo que no se ha hecho, sino, como algunos países vecinos, exigir una visa o un pedido de refugio que se solicita en el punto de origen", señaló el primer ministro.

La Superintendencia Nacional de Migraciones indica que actualmente hay 818.000 ciudadanos de Venezuela residiendo en Perú.

Asimismo, señala que desde el anuncio de la exigencia de visa, el flujo de migrantes que ingresa por la frontera con Ecuador se elevó de 1.500 a 2.000 personas diarias a 3.000 a 3.500.

El 6 de junio, el presidente Martín Vizcarra anunció que desde las 00.00 horas del 15 de junio sólo podrán ingresar a Perú aquellos migrantes venezolanos que cuenten con una visa humanitaria o de turista.

Las visas humanitarias podrán ser tramitadas en los consulados de Perú en Caracas y Puerto Ordaz, así en las ciudades colombianas de Bogotá, Medellín y Leticia; y en las ciudades ecuatorianas de Cuenca, Guayaquil, Quito, Machala y Loja.

Las de turista podrán tramitarse en cualquier consulado peruano en el extranjero.