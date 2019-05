Familiares de tripulación de submarino argentino siniestrado repudian dichos de ministro

"Estoy muy enojada y dolida porque cada una de las familias sabemos, más allá del dolor que sufrimos, la inoperancia y la manera en que se manejó el ministro durante la búsqueda del buque hasta que fue encontrado", señaló a Sputnik Marcela Moyano, esposa del fallecido suboficial primero Hernán Rodríguez, jefe de máquinas del buque.

La esposa del submarinista observó que 17 de mayo, "justo el día en que se celebra el Día de la Armada argentina, Aguad le falta el respeto a los 44" tripulantes que viajaban en la embarcación, que desapareció en el Océano Atlántico el 15 de noviembre de 2017 y fue hallada en el fondo del mar un año después.

"Es mucho la bajeza por parte de él, aludir a la falta de experiencia y de adiestramiento como causal de lo que le sucedió al ARA San Juan, fue terrible escuchar esas palabras", reconoció Moyano.

La viuda recordó que los 44 tripulantes, que dieron su vida y trabajaban para el ministerio que Aguad conduce "no están para defenderse".

"A mí me han podido faltar el respeto durante todo este tiempo, pero hoy Hernán no está para defenderse, entonces no puede hablar de esa forma de los 44, con esa falta de profesionalismo", reprochó.

Por el contrario, Aguad haría bien en fijarse en las condiciones del buque, "si se hizo se revisó técnicamente el submarino, y en quién lo mandó al mar en las condiciones en las que estaba".

En la antesala de un acto en homenaje a la Armada, el ministro de Defensa sostuvo que "las pericias hechas por expertos submarinistas hablan de la falta de adiestramiento y de la falta de renovación de capacidades, entre otras, como las causas más probables del hundimiento del ARA San Juan".

El hundimiento del buque "tuvo menos que ver con un deterioro del submarino y más con una falta de transmisión intergeneracional de la experiencia adquirida", insistió Aguad en declaraciones a La Brújula 24.

Dimisión de Aguad

El hermano del jefe de máquinas del San Juan, Claudio Rodríguez, calificó de inepto al ministro Aguad, y manifestó sus sospechas de que tarde o temprano el funcionario "iba a terminar diciendo que la culpa fue de los 44 para justificar que se quedaran en el fondo del mar".

Puesto que en un momento de su entrevista el ministro sostuvo que "todos seremos responsables" por "todas estas desgracias que hemos tenido", el hermano de Rodríguez urgió al funcionario a que presente su dimisión.

"Dado que además se siente responsable, que renuncie ya y se ponga a disposición de la justicia como un simple mortal", invitó Rodríguez.

Antes de ceder su cargo, Aguad debería determinar quiénes fueron los responsables en tierra que permitieron que el submarino prosiguiera su travesía hacia su atracadero habitual en Mar del Plata (sureste) pese a que en su última comunicación con la base había avisado de que había entrado agua por el sistema de tuberías.

"Como los chicos no se pueden defender, y ya pagaron con su vida, pues que el ministro ahora mande presos a los reponsables en tierra", conminó el hermano del suboficial fallecido.

Falta de respeto

Marta Vallejos, hermana del suboficial segundo y sonarista César Óscar Vallejos, se preguntó en conversación con esta agencia "por la falta de adiestramiento de quien está a cargo de la defensa de un país".

"Estamos hablando de 44 submarinistas con más de 20 años de trayectoria en su profesión, no entra poner en duda su capacitación para manejar un arma de guerra", señaló la hermana del submarinista.

La familiar del marino fallecido consideró "una falta de respeto" hacia la tripulación del San Juan y hacia la sociedad argentina "hacer esas declaraciones y echarle la culpa a 44 personas que no pueden defenderse".

"El submarino tendría que haber entrado en dique seco para un mantenimiento preventivo en 2016", afirmó Vallejos.

La hermana del sonarista no mostró sorpresa por las declaraciones del ministro, siendo "una persona incompetente no capacitada para estar al frente de la defensa del país porque no tiene ni idea de cómo está conformada la Armada, ni cuántas unidades, barcos o portaaviones tienen las Fuerzas Armadas".

Esta semana la jueza federal argentina Marta Yáñez, que investiga el siniestro del submarino, fue recusada por Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los 44 tripulantes fallecidos, a través de un oficio al que se sumaron otros familiares, entre ellos los seres queridos de Hernán Rodríguez.

"Ha sido una falta de respeto además de ser mentira lo que dice Aguad", manifestó también en conversación con Sputnik el progenitor del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra.

El abogado advirtió que las pruebas en las que se escudó el ministro para señalar a la tripulación como responsable del hundimiento del buque "no son tales".

"Por eso nos querellamos contra la jueza, creemos que va a determinar lo mismo", añadió Marcela Moyano en alusión a la presunta responsabilidad de los submarinistas del San Juan en el siniestro del buque.

La empresa estadounidense Ocean Infinity halló la embarcación exactamente un año después de su desaparición a 907 metros de profundidad en el Océano Atlántico.

En su último contacto con tierra, el San Juan dio a conocer a las 8:52 hora local (11:52 GMT) que había ingresado agua de mar por el sistema de ventilación, lo que había provocado un principio de incendio.

Dos horas después, a las 10:51 hora local (13:51 GMT), se registró una explosión a 48,28 kilómetros de la última posición del buque, en coincidencia con el recorrido que cursaba hacia Mar del Plata.