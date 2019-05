Vicepresidente de Brasil afirma que Guaidó no tomó la mejor decisión con intento de golpe

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El vicepresidente brasileño, el general Antonio Hamilton Mourao, aseguró que el opositor venezolano Juan Guaidó, autoproclamado "presidente encargado", no tomó la mejor decisión cuando el 30 de abril hizo un llamamiento para derribar al Gobierno de Nicolás Maduro, según medios locales.

"Mirándolo ahora juzgamos que no fue la mejor (decisión) de él", aseguró el número dos del Gobierno brasileño en declaraciones a la prensa, según recoge el diario Estado de São Paulo.

Mourão expresó sus dudas sobre la información que Guaidó tenía respecto al apoyo a Maduro dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas.

© REUTERS / Adriano Machado Senadores brasileños piden una salida pacífica a la crisis de Venezuela

"No estoy en su piel, no sé qué datos tenía para tomar esa decisión; especulamos sobre si tenía miedo de ser detenido, de si algunos elementos de las Fuerzas Amadas habían prometido determinados apoyos… así que no sabemos qué datos tenía para tomar la decisión", comentó.

Las palabras del vicepresidente son similares a las del ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno Ribeiro, que el 1 de mayo dijo que había habido precipitación y falta de organización.

El presidente Jair Bolsonaro, en cambio, se desmarcó de las críticas y negó cualquier "derrota" del movimiento capitaneado por Guaidó, al que elogió por su espíritu "patriótico".

El vicepresidente brasileño también dijo este jueves que en relación a la cuestión venezolana los únicos planes de Brasil a día de hoy pasan por aportar combustible al estado de Roraima (norte) para garantizar el suministro eléctrico y superar la dependencia que tiene de la cercana Venezuela.

La crisis política en Venezuela se agravó en enero cuando Guaidó se autoproclamó "presidente encargado", desafiando al Gobierno actual, que dijo que su declaración fue un intento de golpe de Estado orquestado por EEUU.