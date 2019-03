El hijo del poeta Roque Dalton denuncia crimen de guerra en El Salvador

El periodista, de 63 años, interpuso en la Fiscalía General de la República la primera denuncia por violaciones al derecho humanitario internacional consideradas crímenes de guerra contra un guerrillero herido a partir de lo sufrido por él a finales de 1981.

"Yo sí creo que habrá justicia para mí, pero también para mi padre, asesinado por un grupo extremista de la guerrilla", dijo Dalton, quien busca además sentar un precedente para evitar que los crímenes del conflicto armado queden impunes ante la inminencia de que se apruebe en este país una nueva ley de amnistía.

Juan José Dalton dejó sus estudios de periodismo para incorporarse a la guerrilla de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, y en octubre de 1981 convalecía de un balazo en un pulmón en el departamento de Chalatenango (noroeste), cuando fue capturado, torturado y secuestrado por militares y policías.

La denuncia enviada al fiscal general Raúl Melara indica que entre el 7 y 21 de octubre de 1981 el guerrillero sufrió supuestamente vejámenes físicos y psicológicos a manos de efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador, la Fuerza Aérea Salvadoreña y la extinta Policía de Hacienda.

Junto a él fueron capturados el médico Wilfredo Centeno y el internacionalista dominicano Manuel Enrique Terreno, quienes corrieron igual suerte y serán ahora los principales testigos de la investigación reclamada.

La ley de amnistía de 1993, derogada en 2016 por la Sala de lo Constitucional, así como su compromiso de reclamar justicia para su padre, hicieron que Juan José Dalton relegara a un segundo plano su propia situación, según dijo.

Sin embargo, la gestación de una nueva ley de amnistía que podría garantizar impunidad a los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad convenció, al también escritor, de exponer su caso, que considera una violación del III Convenio de Ginebra, en particular de los artículos sobre el trato humanitario a los prisioneros de guerra.

"Mi caso es especial, yo estaba herido y, según la ley internacional, mis captores estaban obligados a proporcionarme atención médica: por el contrario, me colgaron del techo del cuartel, me torturaron, me golpearon y no reportaron mi captura, o sea, estuve técnicamente desaparecido", relató Dalton a Sputnik.

El periodista señaló que en su caso se cometieron tres violaciones a sus derechos humanos: la desaparición temporal, la negación de asistencia médica y la tortura.

Durante su cautiverio nunca reveló que era el hijo de Roque Dalton, influyente poeta y revolucionario salvadoreño, asesinado el 10 de mayo de 1975 por el propio Ejército Revolucionario del Pueblo del que formaba parte.

"Ellos nunca supieron que yo era hijo de Roque, pese a la campaña internacional que hicieron por mi desaparición y la de mi hermano Roquito (cuyos restos permanecen desaparecidos). Quizás si lo hubieran sabido no me habrían soltado tan pronto, porque para mis captores yo no tenía valor ninguno", reflexionó Juan José.

A la entonces gobernante Democracia Cristiana le interesaba mostrar que respetaba los derechos humanos, según Dalton.

"Tal vez no me hubieran matado, pero sabiendo la relación con Cuba y mi padre, hubieran tratado de joderme más aún", dijo el periodista, que responsabiliza de su situación a la cúpula militar y policial de la época.

Por ello solicito al Ministerio Público que ordene la realización de las diligencias iniciales de investigación y, una vez finalizadas, presente un requerimiento fiscal en contra de los responsables intelectuales y actores de dichas violaciones.

"Tienen un mayor grado de responsabilidad quienes dirigieron la represión contra nuestra población; quienes planificaron, ordenaron o condujeron en el terreno la estrategia "tierra arrasada", dejando un saldo innumerable de víctimas, entre las cuales estaba yo", enfatizó.

Dalton espera justicia, sanción, reparación integral y garantías de no repetición, tanto para él como para toda víctima de violaciones del derecho internacional humanitario, independientemente del bando en el que combatieran.

Una comisión de la verdad establecida por las Naciones Unidas estimó que la guerra contra varios grupos insurgentes, luego unificados en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dejó 75.000 muertos, la mayoría civiles.