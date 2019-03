López Obrador niega mostrar su posición sobre el aborto

"En este caso me reservo la opinión, porque no quiero polemizar, no quiero tomar partido, ya hablé de que represento a todos los mexicanos y a todos les debo respeto, entonces por lo pronto, no me meto, soy dueño de mi silencio", expresó López Obrador en el Palacio Nacional.

El mandatario confirmó el anuncio que hizo el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo pasado, cuando dijo que los temas controversiales los someterá a consulta, pero sin mencionar la palabra aborto.

"No me estoy metiendo en el tema, no opino porque no quiero contribuir a una confrontación, soy respetuoso de las libertades; pero en este caso prefiero mantenerme al margen", subrayó el titular del Poder Ejecutivo.

Si después del debate el caso lo amerita, "entonces veríamos como atenderlo, siempre, cuando hay discrepancias lo mejor es la democracia", dijo el mandatario para aludir a un referendo ante la pregunta sobre su postura personal sobre el aborto.

Legisladoras de oposición rechazan los planes de someter a consulta el tema del aborto, dijo a Sputnik la diputada Martha Tagle, del socialdemócrata Movimiento Ciudadano (MC).

Al denunciar la intención del presidente de someter a consulta el tema del aborto, la legisladora dijo que "los derechos, así como las libertades no se ponen a consulta, es como si la libertad de expresión lo intente someter a consulta", planteó mientras marchaba junto con unas 10.000 mujeres en la capital el Día Internacional de la Mujer, poco después del anuncio de López Obrador en el acto oficial conmemorativo de esa fecha.

"En referencia al aborto, que ni siquiera se atrevió a mencionar pos su nombre, el presidente manifiesto que en temas de este tipo aplicaría sus conocidas consultas", lamentó Tagle.

Durante aquella jornada ocurrieron diversas manifestaciones en todo el país con respecto a los derechos de las mujeres y fue cuestionada una reforma aprobada en el norteño estado de Nuevo León sobre el aborto, con respaldo del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda).

La semana pasada, López Obrador prometió que durante su Gobierno "no habrá actos de discriminación contra nadie", y que sometería a consulta los temas espinosos, como las convocadas sin participación de las autoridades electorales, como indica la Constitución.

Un periodista insistió en que en otros temas que ha sometido a consulta ha fijado su posición, pero el presidente derivó la respuesta a lo que considera su "principal encomienda, que demanda todo mi tiempo, mi imaginación y mi trabajo: acabar con la corrupción en México".

El presidente hizo una larga exposición sobre las ventajas para el desarrollo económico de la transparencia, la honestidad y la austeridad.

La lucha anticorrupción "es lo que me mantiene preocupado y ocupado, me ocupo de otras cosas; pero estoy dedicado a eso".

Reseñó además un texto que escribió hace 30 años, sobre el daño que causa la corrupción.

Sobre esos escritos políticos dijo que "nada ha dañado más la vida pública de México que la corrupción política, es la causa principal de la pobreza, de la desigualdad, de la inseguridad y de la violencia".

"Por eso no me puedo meter mucho en otros temas, este [la corrupción] es el tema central básico, mi tema principal", se excusó.

El mandatario que asumió el 1 de diciembre de 2018 cumplió el 11 de marzo 100 días de Gobierno.