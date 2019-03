Ministra de Brasil propone maquilladores para luchar contra la violencia de género

"La campaña contará con profesionales del área de la belleza, que podrán orientar a sus clientas, teniendo en cuenta esa relación que muchas veces es de confianza; todos los casos de agresiones deben ser denunciados, por eso tenemos que estar unidos en este objetivo", afirmó Alves, según recoge un comunicado de su ministerio.

La ministra explicó en rueda de prensa que, por ejemplo, se entrenará a manicuristas para que cuando retoquen las uñas de una mujer, vean "si tiene una marca en un brazo o si está temblando mucho", aunque no ofreció datos concretos de cómo se hará esa formación, plazos, etcétera, según recoge el diario O Globo.

La principal cara de la campaña es el maquillador uruguayo Agustín Fernández, quien fue un gran defensor de Bolsonaro en la pasada campaña electoral, lo que contrarió a buena parte de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), que veía incompatible su condición de homosexual con el apoyo explícito a un candidato homófobo.

La ministra Alves también aseguró que el Gobierno tiene la misión de hacer entender a los niños de entre cuatro y cinco años que las mujeres deben tener igualdad de derechos y oportunidades, pero que deben ser tratadas diferente "por ser mujeres".

"Vamos a enseñar a nuestros niños en las escuelas a llevar flores a las niñas, ¿por qué no? A abrirles la puerta del coche, ¿por qué no? A reverenciarlas, ¿por qué no? No vamos a estar colocando a la mujer en una situación de fragilidad, sino que la elevaremos a un nivel de ser especial pleno, de un ser extraordinario", afirmó.

Alves, quien también es pastora evangélica, es una de las ministras más polémicas del Ejecutivo de Bolsonaro.

En su toma de posesión fue objeto de críticas y burlas cuando dijo que una "nueva era" empezaba en Brasil, en que la "los niños visten azul y las niñas de rosa".