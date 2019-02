La izquierda argentina se movilizó en apoyo al Gobierno de Maduro en Venezuela (vídeos, fotos)

Agrupaciones de diferentes sectores del comunismo, socialismo y partidos populares realizaron una "vigilia antiimperialista" frente a la Embajada venezolana en Buenos Aires para reclamar la no intervención, impulsada por los Estados Unidos.

"¡Maduro, Maduro, al yanqui dale duro!"

"¡Chávez no se murió, Chávez no se murió!"

"¡Patria sí, colonia no!"

Una persona con pancarta en la "vigilia antiimperialista" frente a la Embajada venezolana en Buenos Aires © Sputnik / Francisco Lucotti

Los cánticos eran tapados por los bombos y las trompetas, que a su vez eran tapados por las canciones y consignas revolucionarias que salían de los parlantes colocados en la entrada de la Embajada de Venezuela en Buenos Aires.

Una multitud de manifestantes de partidos y agrupaciones de izquierda argentinos se congregaron para demostrar su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro y rechazar todo intento de golpe de Estado e intento de desestabilización internacional en el país caribeño.

"Como venezolana, estoy aquí por el compromiso patrio de defender la soberanía, de defender la autodeterminación de nuestro pueblo, de defender el legado del presidente Hugo Chávez y el proyecto de país que nos dejó, y como latinoamericana, en defensa de la patria grande que soñaron nuestros libertadores", dijo a Sputnik Virginia King, de Caracas, quien lleva 2 años viviendo en Argentina.

"Para nadie es un secreto lo que está pasando en nuestro país, la crisis que se ha generado y el estrangulamiento económico que se nos viene dando desde hace algunos años que es parte de una estrategia para acabar con el Gobierno legítimo del presidente Maduro", dijo a Sputnik María Licontti, también oriunda de la capital venezolana, quien reside en Argentina hace dos meses.

"En Venezuela en este momento se está jugando la estabilidad de la nación. El ataque sobre Venezuela amenaza a todo el continente. Si bien el interés de Estados Unidos es por los recursos petroleros y de otra índole —como el oro, el coltán, el litio—, existe el peligro de generar desestabilización y muerte, que corra sangre en el continente", dijo por su parte a Sputnik Dayana López, oriunda de Maracaibo y residente intermitente en Argentina desde 2011.

"El que cree que es indiferente lo que pasa en Venezuela para la suerte de nuestro país no entiende lo que pasa políticamente. Lo que sucede en Venezuela es determinante y por eso a nosotros se nos va la vida en el proceso de diálogo", dijo el diputado argentino del Parlasur Oscar Laborde en su intervención en el acto, que contó con una larga de oradores representando a las organizaciones y partidos presentes.

