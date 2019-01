Eva Golinger revela a Sputnik la verdad sobre el 'incidente' que vivió con Hugo Chávez

El testimonio de la periodista, de origen venezolano, forma parte del documental 'This World 2019 Revolution in Ruins The Hugo Chavez Story', presentado el pasado 17 de enero.

La protagonista contó que estaba escribiendo un libro y deseaba conseguir una entrevista con el presidente. En un momento dado, Chávez se puso en contacto con ella y aceptó concedérsela.

"Él estaba sentado en una mesa en su cuarto privado. Yo tenía una grabadora e inicié la entrevista (…) Al cabo de un rato, la situación se volvió incómoda. Me dijo: 'Yo soy el presidente, no tengo por qué explicarte mis acciones'. Y apagó la grabadora, dijo que le dolía el cuello y preguntó si le daría un masaje", contó Golinger.

Al instante, la abogada abandonó el lugar tras vivir un "momento incómodo y desagradable".

Una vez estrenada la mencionada película de la BBC, el relato de este episodio salió en una parte de la entrevista que se hizo verdaderamente viral. La propia protagonista contó a Sputnik que está sorprendida y decepcionada por el hecho.

"No tenía ni idea que ese comentario iba a tener tanto eco en los medios, ni ser tan manipulado. Es realmente triste ver cómo los medios explotan y crean escándalo con mis comentarios totalmente fuera del contexto. Conté ese anécdota en la entrevista con la BBC —que por cierto duró más de una hora— simplemente para hablar sobre la complejidad del poder y que las personas en el poder son seres humanos y tienen que balancear su parte personal con su posición de poder", comentó a Sputnik.

Eva Golinger subrayó que en ningún caso buscaba denunciar un supuesto acoso. "Hay que entender que todos nos equivocamos, y hay momentos incómodos en todas las relaciones entre humanos. No hay excepción con los que están en el poder", aseveró.

Por cuestiones de trabajo, Golinger suele estar en contacto con varios presidentes y personas en posiciones de poder. Al referirse a esta experiencia, la periodista constató lo difícil que resulta para ellos tener vida privada.

En cuanto a la propia personalidad de Hugo Chávez, la abogada explica que mantuvo relaciones amistosas con él tras el 'incidente' y jamás pasó nada semejante que la incomodase.

"Todos somos seres humanos con niveles de complejidad, y si no entendemos y comprendemos esa realidad, jamás se pueden entender las decisiones y acciones de las personas que llegan a tal nivel de poder como llegó Hugo Chávez", indicó.

"Yo sigo creyendo que Chávez fue un hombre noble y sincero en la lucha por su patria, su pueblo y por la justicia social. Y yo sigo compartiendo ese sueño", concluyó Eva Golinger.

