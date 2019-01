Transgénicos, trabajo y criptoactivos centran conferencia de emprendedores en Uruguay

La diversificación en los temas "es una tendencia más nueva, al principio éramos más dedicados a tecnología y de a poco vimos que el público era más diverso y también tratamos de traer una temática más amplia", dijo Brenner quien recordó los inicios de la conferencia.

El fundador de la conferencia que hace 11 años se celebra en el balneario uruguayo de Punta del Este (sureste) comentó a Sputnik que en su génesis el encuentro se basaba en "juntar a la gente interesante que hay en enero en Punta del Este".

"Gente que uno conoce por nombre y que uno tiene pocas oportunidades de encontrarse cara a cara", agregó uno de los empresarios uruguayos referente en tecnología.

Temáticas diversas

Los exponentes de esta edición son Driss Temsamani, director de Canales Digitales y Servicios de Banca Empresarial para Citi Latinoamérica; Kevin Esvelt, profesor asistente del MIT Media Lab; Evelyn Landman, ingeniera eléctrica del Instituto de Tecnología de Israel; y Verónica Melián, líder de Capital Humano para las Américas en Deloitte.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Evolución de las criptodivisas: de 'hype' especulativo a herramienta de control financiero

Además habrá un encuentro sobre criptomonedas, donde participarán importantes actores de América Latina del sector.

El panel denominado "Cripto & Beer" se identifica con lo que según Brenner se daba 11 años atrás, "tomar alguna cerveza y hablar de temas interesantes".

Uruguay primero, Argentina crece

Para Brenner, Uruguay fue uno de los primeros en impulsar los emprendimientos, sobre todo en momentos que era "mucho más difícil" por la falta de recursos, pero eso "hoy se ha democratizado mucho", apuntó.

"Uruguay siempre estuvo un poco delante de otros países de la región en el tema de tecnología, pero Argentina en los últimos años tiene una capacidad muy interesante", aseguró el fundador y director ejecutivo de Collokia, una empresa de inteligencia artificial que contribuye a mejorar la búsqueda de información en la red.

Han participado en otras ediciones de Punta Tech Meetup: Martin Varsavsky, empresario argentino fundador de varias empresas exitosas; Andrew Mc Laughlin, vicedirector de tecnología de la Casa Blanca; Sir Martin Sorrell, director ejecutivo de WPP Group; Oren Simaniam, director del Centro de Innovación de la Universidad de Tel Aviv; Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercadolibre; el profesor Yuval Noah Harari, autor del best seller "Sapiens: a brief history of humankind"; Darío Meli, cofundador de HootSuite y Marvin Liao, socio de Micro Venture Capital Fund 500 Startups.