Inmigrantes venezolanos en Bogotá, con futuro incierto ante cierre inminente de albergue

"La Secretaría de Integración Social de Bogotá ha logrado el tránsito de más de 400 personas, por lo que esperamos que las 143 personas que restan puedan salir de manera tranquila", dijo Liliana Pulido, secretaria encargada de Integración Social en entrevista con Sputnik.

Integración Social firmó con los venezolanos un memorándum que establece que el 15 de enero se cerraba el campamento en la localidad de Engativá (occidente).

Según la funcionaria, los esfuerzos se centran ahora en ayudar a 31 menores de edad, dos madres gestantes y dos madres lactantes que permanecen en el campamento.

Sin embargo, los venezolanos que aún permanecen en el albergue aseguran que no saben qué camino tomarán, ya que no cuentan con familiares en Colombia y algunos aún no tienen el Permiso Especial de Permanencia, que les permite ubicarse laboralmente.

El venezolano Rafael Salazar dijo a esta agencia que no saben "qué pasará" con ellos "después del 15 de enero porque tampoco nos han dado claridad si el distrito mantendrá el acompañamiento".

Consultado acerca de si regresará a Venezuela, Salazar indicó que es la última opción que ha contemplado, ya que llegó a Colombia para buscar "todo aquello que escasea" en su país, "sobre todo trabajo".

Otros inmigrantes, quienes hablaron en grupo a Sputnik, afirmaron que después del 15 de enero regresarán a las calles e instalarán asentamientos en las calles y plazas de Bogotá, ya que esperaban que el distrito les diera una pensión o les facilitara viviendas, lo cual no ocurrirá.

Por su parte, el distrito ha anunciado que reforzará la vigilancia para impedir que se levanten nuevos asentamientos de inmigrantes.

La llegada masiva de venezolanos a Colombia, que ya suma un millón de ciudadanos del vecino país, se palpa especialmente en Bogotá, donde según la estatal Migración Colombia se concentra el 24 por ciento de ellos, es decir, alrededor de 224.000.

El pasado 13 de noviembre, alrededor de 300 inmigrantes fueron trasladados de la calle al albergue temporal en Engativá, donde fueron recibidos por los vecinos con expresiones de rechazo, carteles y cierre de pasos para los vehículos que los transportaban, lo que también generó algunos enfrentamientos con la policía.

Otros 160 extranjeros más llegaron al lugar en días posteriores, quienes fueron ubicados en las 60 carpas que conforman el campamento provisional.

Daniel Mora, subdirector encargado de identificación de la Secretaría de Integración Social, dijo que "durante poco más de un mes y tres semanas que lleva el albergue se logró un pico de 585 personas, pero con corte de información al 1 de enero de 2019 observamos que ahora solo permanecen 143 personas en el campamento".

Según el funcionario, varios de los inmigrantes que llegaron al albergue retornaron a Venezuela, mientras otros viajaron a distintas ciudades de Colombia y también hubo quienes siguieron su tránsito a Ecuador y Perú, lo cual fue coordinado con las autoridades migratorias de esos países.

"El plan de contingencia para el proceso de levantamiento del campamento comenzó el 2 de enero y tiene fecha límite del 15 de enero, para lo cual hemos fortalecido la oferta institucional, el trabajo con núcleos familiares y las personas que están con niños para una atención y una referenciación a albergues que están con la empresa privada u otras posibilidades de mejoramiento", explicó Mora.

Asimismo, indicó que se trabaja de manera coordinada con varias organizaciones del distrito de Bogotá para llevar a cabo el desmantelamiento y garantizar "el menor impacto en la comunidad y en la zona donde están concentrados".

Pulido, por su parte, recordó que en el tiempo de servicio en el albergue se han realizado jornadas de vacunación y pedagógicas para los menores de edad, a la vez que 50 inmigrantes fueron ubicados en diferentes trabajos gracias a ferias de empleo, mientras que otros recibieron orientación para sus trámites migratorios.