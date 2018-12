'Militantes 2.0': Cristina Kirchner genera amor y odio en las redes

Fue la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina la que confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la que fuese hasta 2015 presidenta del país.

Muchas reacciones están siendo de apoyo a Kirchner, pero no todas.

Algunos han dejado volar su imaginación.

Para otros, Cristina Fernández es su luz, su esperanza y la única líder.

#PongamosUnaFotoDeCFK

Ella es mi luz, mi esperanza, la unica lider mi querida CFK✌✌👇❤🐧🐧 pic.twitter.com/xYXwIoRcSc — Cristiinaa FK ✌✌🐧❤ (@mabiimadrid) December 21, 2018

Otros han hecho uso del 'tag' para mostrar una foto no de la expresidenta, sino del actual presidente argentino, Mauricio Macri.

"¡Yo también te llevo en el corazón!", dice otra internauta.

Yo también te llevo en el corazón! ✌️ #PongamosUnaFotoDeCFK pic.twitter.com/LVpr58045n — silvia marmori 💚🇦🇷 (@silviamarmori) December 21, 2018

En este vídeo se puede ver la rivalidad entre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y Cristina Fernández.

Y claro, algunos han dado rienda suelta a su imaginación.

En esta foto, la senadora argentina forma parte del 'casting' de la serie 'Orange is the new black'.

Amor por la expresidenta.

