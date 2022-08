https://mundo.sputniknews.com/20220803/maduro-denuncia-que-londres-impulsa-una-operacion-descarada-para-robar-el-oro-de-venezuela-1128991764.html

Maduro denuncia que Londres impulsa una operación "descarada" para robar el oro de Venezuela

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que Londres impulsa una operación para "secuestrar y robar" el oro de su país... 03.08.2022, Sputnik Mundo

El 30 de julio, la jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres falló a favor de la junta del BCV designada por el opositor Juan Guaidó en el caso del oro venezolano.No obstante, Cockerill desestimó las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que anularon los nombramientos de Guaidó sobre esa junta del BCV, tras alegar que no existe base legal en el Reino Unido.En ese sentido, Maduro indicó que el Banco de Inglaterra carece de seguridad jurídica para el resguardo de reservas internacionales."El mundo entero debe saber que no hay seguridad jurídica en Londres, en el Banco de Inglaterra, que cualquier momento a cualquier país o banco central del mundo le pueden robar sus reservas internacionales, sus reservas de oro, no hay seguridad jurídica, no hay respeto a la ley", comentó.El mandatario aseguró que su Gobierno dará la "pelea" para recuperar las reservas de oro de su país, las cuales dijo que le pertenecen a los venezolanos.En las bóvedas del Banco de Inglaterra reposan 31 toneladas de oro que le pertenecen a Venezuela, valoradas en 1.000 millones de dólares.La disputa en torno al oro se libra entre dos juntas de Gobierno del Banco Central de Venezuela (BCV), una designada por Maduro y otra por Guaidó, quien en 2019 se autoproclamó "presidente interino" y cuenta con el respaldo del Gobierno británico.

