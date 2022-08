¿Sonora Grill divide a sus clientes según su color de piel? Investigan a la cadena mexicana

https://mundo.sputniknews.com/20220802/sonora-grill-divide-a-sus-clientes-segun-su-color-de-piel-investigan-a-la-cadena-mexicana-1128939973.html

La denuncia se realizó a través de la cuenta de Twitter Terror Restaurantes MX, dedicada a exponer denuncias de explotación laboral en el sector restaurantero y conocida por denunciar, entre otros, al famoso restaurante Pujol, considerado uno de los mejores del país.La denuncia anónima publicada por la cuenta habría sido mandada por uno de los empleados de Sonora Grill Prime Masaryk, en Polanco, y explica que el establecimiento tiene dos secciones, una llamada Gandi y otra llamada Mousset."En Gandi sientan a la gente que no es caucásica incluso el director de la marca llamado Juan Manuel Moreira se molesta mucho si sientan a alguien que 'se ve pobre o da mala imagen al restaurante según él'. En Mousset puras personas caucásicas y el trato es completamente diferentes (sic)", se lee en la denuncia.Autoridades investiganTras volverse viral el caso, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) informó que abrió un expediente para investigar las presuntas conductas racistas de Sonora Grill.En un comunicado, la dependencia recordó que el color de piel es la primera causa de discriminación según la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, por lo que considera "imperiosa su intervención para erradicar toda práctica racista en esta ciudad".De confirmarse la discriminación de la cadena restaurantera, se implementaría medidas para la no repetición del acto, las cuales podrían "traducirse en diversas acciones como disculpa pública, cursos de sensibilización a todo su personal, así como la revisión de su normativa, para que se ajuste a los principios y estándares legales de derechos humanos en esta ciudad".Por su parte, Sonora Grill Group emitió un comunicado en el que negó "cualquier práctica racista o de discriminación" y aseguró que han trabajado "como un grupo en el que impera el respeto, la inclusión, el servicio y el amor a nuestro país como pilares fundamentales".Reacciones a la denunciaLas reacciones a la denuncia fueron diversas en redes sociales. Por un lado, algunos usuarios respaldaron la denuncia y señalaron que no es el único restaurante donde se tienen estas prácticas. Otros se sumaron a las críticas con memes y chistes.Incluso, hubo comentarios que no sólo defendieron la supuesta política de Sonora Grill, sino que incluso acusaron de polarizar y dividir a México dando eco a la denuncia. Un ejemplo de ello fue el comunicador Carlos Mota quien hizo un llamado en su cuenta de Twitter para defender a esta "fenomenal empresa".

