La ONU advierte sobre peligro de guerra nuclear

Peligro de guerra nuclearEl secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró este lunes, al inaugurar la Décima Conferencia del Tratado de No Proliferación Nuclear, que las crecientes tensiones geopolíticas han puesto a la población del mundo en su mayor riesgo de aniquilación nuclear desde el fin de la Guerra Fría.Putin arruina el cuento occidental sobre la 'amenaza nuclear rusa'"No puede haber ganadores en una guerra nuclear y nunca debe desencadenarse". Lo ha reiterado el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el marco de una nueva edición de la Conferencia del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Unas declaraciones que han vuelto a evidenciar que el cuento sobre la "amenaza nuclear rusa" es otra de las tantas ‘fake news' difundidas por la prensa y políticos occidentales.El mandatario subrayó que Rusia "cumple sistemáticamente con la letra y el espíritu del Tratado", que sólo permite a EEUU, Reino Unido, Francia, Rusia y China poseer armas nucleares, al tiempo que les prohíbe transferir a cualquier otra nación tales arsenales, o tener control sobre los mismos. Además, subrayó que "en más de medio siglo de existencia", este documento "se ha convertido en un elemento clave del sistema internacional de seguridad y estabilidad estratégica".Rusia saluda la reconciliación entre Colombia y VenezuelaColombia y Venezuela celebran el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y comerciales. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, se pronunció respecto a la buena noticia. Algo que da a entender que las buenas relaciones entre los dos países sudamericanos son de suma importancia, no sólo para sus respectivos ciudadanos, sino también para Rusia que desea la paz y la prosperidad para los países de América Latina.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

