Un fiscal argentino dice en juicio contra la vicepresidenta que las licitaciones de obra son falsas

BUENOS AIRES (Sputnik) — El fiscal federal Diego Luciani aseguró en el juicio oral contra la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner... 02.08.2022, Sputnik Mundo

Sin la presencia de Fernández de Kirchner, que alegó tareas parlamentarias como presidenta del Senado y delegó su representación a su abogado Carlos Beraldil, Luciani aseguró que "no solo hubo un direccionamiento grosero e inadmisible y la cartelización, sino que la falta total tiene consecuencias nocivas para la administración y esto era imposible que se permitiera si no era porque la orden venía de lo más altos cargos del Poder Ejecutivo".Al exponer los argumentos de la Fiscalía en este juicio, que investiga 51 obras viales concedidas al empresario Lázaro Báez, Luciani señaló que las medidas de prevención que existen contra la corrupción "no solo fracasaron, sino que fueran destrozadas por las administración pública, por las empresas contratistas beneficiadas y por las que acompañaron las licitaciones para simular una competencia inexistente"."Hemos detectado en todas las licitaciones un apartamiento permanente de las reglas administrativas más básicas, así como una inobservancia grosera de los principios universales que deben regir una contratación pública", sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal.Durante la investigación del expediente, la Fiscalía detectó "en once casos que la comisión para la preadjudicación (de las obras) fue conformada con posterioridad a la apertura de los sobres, lo cual es absolutamente irregular, porque debe conformarse antes de saber quiénes fueron los ofertantes".Ante el Tribunal Oral Federal n.º 2, responsable del juicio oral, el fiscal mencionó que los estudios de las obras se realizaron en 24 horas o a lo sumo en dos o tres días, "algo realmente inaudito".Luciani había sentenciado en la víspera que entre 2003 y 2015 "funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide como jefes a quienes se desempeñaban como jefes de Estado".La finalidad de esa asociación "consistió en la detracción de fondos del Estado para un beneficio particular o un tercero, con la adjudicación de obras viales, y se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente y socio comercial de éste y de su esposa", sostuvo Luciani.El fiscal aseguró que tanto el expresidente Néstor Kirchner y la exmandataria "instalaron y mantuvieron en Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país".El ministro de Justicia, Martín Soria, señaló este martes al segundo fiscal del caso, Diego Morla, por haber visitado al expresidente Mauricio Macri (2015-2019) en la Casa Rosada, sede de Gobierno.Los alegatos comenzaron el 11 de julio con la Unidad de Información Financiera, que pidió la absolución de la vicepresidenta.La causa mantiene enjuiciadas a 13 personas, entre ellas el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, además de la vicepresidenta y Báez.

