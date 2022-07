Un tribunal argentino afirma que no hubo asociación ilícita en Agencia de Inteligencia

https://mundo.sputniknews.com/20220705/un-tribunal-argentino-afirma-que-no-hubo-asociacion-ilicita-en-agencia-de-inteligencia-1127813806.html

BUENOS AIRES (Sputnik) — El máximo tribunal penal confirmó que no hubo asociación ilícita en la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno anterior... 05.07.2022, Sputnik Mundo

Los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos rechazaron los planteos de las querellas y confirmaron los procesamientos y faltas de mérito que se habían dictado en instancias anteriores.El expediente comenzó a investigarse en los tribunales federales de Lomas de Zamora, localidad de la provincia de Buenos Aires (este), en la que los exdirectores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron procesados por integrar una banda dedicada al espionaje junto con otros ex agentes, policías y penitenciarios.En diciembre de 2021, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional señaló que solo se probaron las maniobras de espionaje ilegal por parte de algunos agentes que integraban un grupo denominado "SuperMarioBross", quienes realizaban tareas por "cuentapropismo".Entre las personas que fueron objeto de esas maniobras estaban la vicepresidenta, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y uno de los principales sindicalistas del país, Hugo Moyano, entre otros.En su fallo, la Cámara Federal sostuvo que no hubo asociación ilícita y revocó el procesamiento de Arribas, bajo la asunción de que los exagentes procesados habían actuado por su cuenta.Esa resolución fue apelada y llegó a Casación, que rechazó el recurso interpuesto por el abogado querellante Carlos Beraldi, en representación de Fernández de Kirchner."El recurrente no alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el a quo, que permita equipararla a definitiva a los efectos de habilitar la intervención de esta Cámara", sostuvo el máximo tribunal penal.La falta de mérito dictada por Casación alcanzó a Arribas y al exdirector del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, entre otros acusados.

