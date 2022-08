De China a Uruguay: el furor por la camiseta de Suárez busca superar la crisis de insumos

https://mundo.sputniknews.com/20220802/de-china-a-uruguay-el-furor-por-la-camiseta-de-suarez-busca-superar-la-crisis-de-insumos-1128929858.html

El regreso del delantero Luis Suárez a Nacional, el club uruguayo que lo formó, desató una verdadera fiebre en torno al máximo goleador histórico de la... 02.08.2022, Sputnik Mundo

Al igual que ha sucedido con mercados de alimentos y combustibles, la fabricación de camisetas de clubes de fútbol se ha visto impactada por los problemas con los insumos y la distribución.Los problemas, originados por los coletazos de la pandemia de COVID-19 en China y otros países de Asia —principal región productora de indumentaria deportiva en el mundo— ya afectan a mercados importantes como el inglés. Un artículo de la BBC de julio de 2022 daba cuenta de cómo varios de los principales equipos de la Premier League inglesa no han podido poner a la venta sus kits oficiales para la temporada 2022/2023 antes del inicio de los partidos, previsto para agosto.La demora no solo deja desamparados a aquellos fanáticos ávidos por tener la casaca más actualizada posible; sino que también significa un golpe para la economía de muchos clubes, necesitados de los ingresos por venta de camisetas durante el receso en los torneos, cuando no venden localidades.Con ese panorama se encontró Nacional cuando encomendó a Umbro, la marca inglesa de ropa deportiva que viste al equipo uruguayo, la confección de más de 20.000 camisetas con el número 9, el que utilizará el delantero durante su paso el club.En diálogo con la radio uruguaya Azul FM, el representante de Umbro en Uruguay, Roby Schindler, explicó que la llegada de Suárez a Nacional "es la movida más importante" que tuvo que afrontar durante sus años al frente de la marca. "Esto no solo pone a Nacional en el mapa del mundo del fútbol, sino que también a Uruguay, de igual forma que el Mundial de Sudáfrica y la Copa América de 2011", apuntó.Nacional puso a la venta una primera tanda de camisetas. En el primer día de venta, que coincidió con la fiesta de presentación de El Pistolero en el estadio tricolor, el Gran Parque Central, el club colocó unas 2.500 camisetas a un precio de aproximadamente 100 dólares cada una. Otros 2.500 ya hicieron reservas a través de internet.Según datos manejados por el club, se espera que durante los poco más de tres meses que Suárez esté en Nacional se vendan cerca de 30.000 camisetas con el número 9 y su apellido en la espalda, lo que representaría un ingreso de 3 millones de dólares, un monto poco habitual para el mercado uruguayo.Previendo la demanda, el club encomendó a los fabricantes de Umbro en China que apuren la producción de las 20.000 casacas. Sin embargo, hubo algunos contratiempos. Schindler explicó que los fabricantes de Umbro en Brasil y Argentina no tienen capacidad para fabricar las camisetas antes de fin de año, por lo que no quedó opción que recurrir al mercado asiático.Además de los tiempos, los problemas para la fabricación deben superar la crisis de insumos que afecta al mercado de camisetas. "No hay tela disponible, hubo que comprar el hilado, tejer la tela, no es una tela común y corriente, es especial porque es para camisetas de fútbol de un equipo de primer orden como Nacional. Tenemos que mandar a hacer más de 20.000 escudos y piensen en todos los detalles, todas las publicidades, más el nombre Suárez, más el número nueve, más la inscripción de los 120 años", explicó el empresario.La fabricación masiva de las camisetas requiere, a su vez, un operativo inédito para que viajen desde China a Uruguay en un tiempo prudencial. Schindler indicó que, tras un acuerdo con la empresa de logística DHL, se consiguió que el primer envío arribará a Uruguay en menos de 30 días. A partir de ahí, el Puerto de Montevideo recibirá semanalmente nuevos embarques desde China con más camisetas de Suárez.

