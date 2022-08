https://mundo.sputniknews.com/20220802/argentina-apuesta-a-enderezarse-con-un-ministro-plenipotenciario-no-economista-1128952594.html

Argentina apuesta a enderezarse con un ministro plenipotenciario no economista

El dirigente peronista, tercer socio de la coalición dirigida por el mandatario y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se siente cómodo con la definición de "superministro", aunque el término traiga a la memoria a Domingo Cavallo, que como ministro de Economía del primer Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) acabó con la hiperinflación al implementar la paridad entre el peso y el dólar, y que con Fernando de la Rúa (1999-2001) precipitó el descalabro de 2001.Massa preferirá que se lo asocie con Roberto Lavagna, ministro de Economía y Producción durante el Gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003) y los primeros años del Ejecutivo de Néstor Kirchner (2003-2007), con quien además se reunió hace unos pocos días.En todo caso, Lavagna y Cavallo eran economistas reconocidos, y Massa no, contextualiza el politólogo Julio Burdman en diálogo con Sputnik.Massa, en cambio, es pura política. Al designado ministro se le atribuyen aceitados contactos con representantes de organismos internacionales, entidades de crédito, políticos, banqueros y fondos de inversión de EEUU.No en vano, Massa viajará a partir de la tercera semana de agosto a Nueva York y Washington a reunirse con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Tesoro. Luego proseguirá su viaje a París, para encontrarse con el Club de París, y a Doha, donde aspira a obtener fondos del Fondo Soberano Qatarí.Lo que se instaura "es un modelo informal, ya que no conocíamos nada parecido en la historia argentina, en la que se va a crear una especie de Gobierno dentro de un Gobierno", asume Burdman. Esta reconfiguración plantea "una suerte de interventor político en la crisis económica con una unificación política de todo el área".El Ejecutivo encara un cambio muy audaz con el que se armoniza una política económica fragmentada, según el director de la consultora de estudios políticos y sociales Observatorio Electoral.Falta por saber qué medidas adoptará para frenar la escalada inflacionaria, la volatilidad cambiaria y el deterioro del poder adquisitivo, a la par que reduce el déficit fiscal, según exige el FMI a fin de refinanciar un préstamo de 44.000 millones de dólares.A por todoNo le falta ambición por el poder a quien afirma que asume su nueva responsabilidad con "alma y vida". Está dispuesto a enderezar los erráticos vaivenes de un Gobierno desgastado por las tensiones entre sus dos máximos exponentes, y así convertirse en el candidato natural a la presidencia de Argentina en 2023, intento al que ya aspiró en 2015.El politólogo Sergio de Piero recuerda que Massa no lo tendrá fácil. Afronta un contexto pospandémico "en una situación económica crítica heredada por una fuerte deuda externa, un proceso de inflacionario ya presente en el último tramo de gestión del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y una inflación mundial que complejiza el panorama local", sostiene.Para el director del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad nacional Arturo Jauretche, la coalición gobernante Frente de Todos "sufre la ausencia de un mecanismo de resolución de conflictos internos y de proceso de toma de decisiones, en donde si bien el presidente tiene el mayor poder, no cabe duda que se trata de un frente con diversos actores con distinta capacidad de poder que se agrava con la derrota electoral en las elecciones legislativas de 2021".La crisis se profundizó con la salida intempestiva del ministro de Economía Martín Guzmán, quien fue reemplazado por Silvina Batakis. No parecía que en ella confluyera la necesaria autoridad que debía mostrar Argentina ante los operadores financieros, pero tampoco tuvo tiempo: apenas 24 días duró en el cargo. "Y ahí llega Sergio Massa, que no es economista pero es un hombre con poder político dentro del Frente de Todos que le permite dar señales a los mercados hacia afuera", añade De Piero.Mercado sin amigos¿Es Massa la persona que los agentes económicos aguardan? ¿Acaso Macri no lo era? El analista financiero Christian Buteler reconoce las expectativas alentadoras que genera el desembarco de Massa en la gestión política, pero matiza que a él haya que atribuir la subida de los bonos argentinos o el descenso en los últimos días del dólar blue (paralelo), que tiene una brecha de 116% con el dólar oficial.Antes que la llegada de Massa, para este consultor fue más relevante la reciente subida de tasas del Banco Central de Argentina y la venta de Letras de Liquidez del Banco Central, bonos que por una semana ofrece la autoridad monetaria a los bancos y que le permite retirar los pesos equivalentes del mercado."Un tipo de cambio libre que subió entre 50% y 60%, más tasas efectivas anuales del orden del 90%, lleva a que algunos inversores decidan descansar del dólar y apostar al peso", observa Buteler.Lo sucedido el 2 de agosto le da la razón a este consultor: bajaron los bonos argentinos en dólares y se encareció el dólar blue mientras Massa renunciaba a su escaño y a la presidencia en la Cámara de Diputados para asumir este 4 de agosto como nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura.

