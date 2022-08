https://mundo.sputniknews.com/20220801/la-renta-basica-universal-una-solucion-a-la-desigualdad-en-america-latina---1128892754.html

La renta básica universal: ¿una solución a la desigualdad en América Latina?

La iniciativa de establecer un Ingreso Ciudadano Universal, lejos de ser pionera, ya ha sido abordada por varios países en el mundo, reflotada principalmente en el marco de las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria por COVID-19.En Argentina recobró notoriedad luego de que la vicepresidenta, Cristina Fernández, llamara a discutir el Salario Básico Universal —otra de las denominaciones que recibe la propuesta— durante su discurso en un acto en homenaje al expresidente argentino Juan Domingo Perón (1945-1955 y 1973-1974) a principios de julio.Particularmente, Fernández hacía alusión a un proyecto de Ley que fue presentado por el diputado nacional del Frente de Todos, Itai Hagman, y es impulsado por dirigentes y organizaciones sociales.El argentino Jonatan Baldiviezo, vocero del Colectivo por el Ingreso Ciudadano Universal, dijo a Sputnik que la propuesta, en realidad, no cumple con los requisitos que caracterizan a este tipo de medidas.Baldiviezo aclaró que "no sería universal" debido a que "está focalizada en los sectores de más bajos recursos de la población" y tampoco es "incondicional, porque exige contraprestaciones". Para completar las diferencias, el activista indicó que la propuesta "no toca ningún aspecto del sistema impositivo".Aún así, considera que es "un avance" y que puede tomarse con un "paso de transición hasta llegar a un ingreso ciudadano universal".La propuesta del colectivo busca, en cambio, que cada persona, independientemente de su condición laboral, reciba del Estado un ingreso mínimo para cubrir las necesidades que le garanticen vivir dignamente.Para Baldiviezo, que también es abogado especializado en ambientalismo y urbanismo, la situación económica actual de Argentina amerita poner el tema en debate, ya que "la necesidad de recursos económicos en el contexto actual es indiscutible”.El activista señaló que "la situación de Argentina actualmente es dramática: hay altísimos niveles de pobreza superando más de mitad de la población y trabajo informal superando el 40%".En efecto, según cifras oficiales del primer trimestre de 2022, la población ocupada en Argentina no supera el 43,3%. De ese porcentaje, el 35,9% no tiene descuento jubilatorio. La pobreza se ubica en 37,3% —más de 16 millones de argentinos en una población estimada de 45 millones— de acuerdo a los últimos datos relevados por el organismo, en el segundo semestre de 2021.La propuesta de una renta básica, es una discusión que trasciende fronteras. Para Baldiviezo, cada Estado latinoamericano está en condiciones de comenzar a implementarla.En este marco, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ya había propuesto en 2020 un Ingreso Básico de Emergencia (IBE) para paliar la dura situación que atravesaron los estratos sociales más vulnerables durante la pandemia por COVID-19.La propuesta sugería que el monto debía ser suficiente para adquirir una canasta básica de alimentos, así como cubrir otras necesidades básicas. La iniciativa se dirigía a todas las personas que se encontraran en situación de pobreza en ese año durante un plazo de seis meses.Sin embargo, este sería solo el inicio de lo que podría convertirse en un Salario Básico Universal que los Estados deberían asegurar de manera permanente, ya no solo a la población en condición de pobreza sino a todos los estratos sociales.En ese sentido, el mundo comienza a mirar con buenos ojos este tipo de experiencias, al punto que actualmente se conocen alrededor de 80 experiencias a nivel internacional. Algunos ejemplos son la implementación de un sistema en Alaska que rige desde 1982 y un proyecto de economía solidaria en la ciudad de Maricá (del Estado de Río de Janeiro, Brasil) que comenzó en 2013. Asimismo, en febrero de 2022 la comunidad autónoma española de Cataluña (noreste) inició un proyecto piloto.¿Cuáles serían los beneficios y cómo se aplicaría?Para Baldiviezo, "el principal beneficio de esta política es garantizar que ningún habitante del país va a sufrir las consecuencias y las necesidades de estar en la pobreza y la indigencia".Al mismo tiempo, asegura el activista, la medida contribuiría a una "mejor distribución de la riqueza en el país, disminuyendo las desigualdades".Para el argentino, este sistema eliminaría las trabas burocráticas de las políticas focalizadas, ya que la renta básica constituye una "forma de intervención preventiva y no a posteriori, que previene que las personas caigan en la pobreza y no es el Estado saliendo en ayuda cuando la persona ya ha caído y está sufriendo no tener los recursos económicos necesarios".El Ingreso Ciudadano Universal garantizaría la continuidad de los estudios para los jóvenes y contemplaría "aquellos trabajos que no son reconocidos económicamente por el mercado, como las tareas comunitarias, o las de cuidados", aseguró.De todos modos, Baldiviezo admitió que la propuesta no soluciona todos los problemas sociales que aquejan a la población, independientemente de cual sea su nacionalidad.De acuerdo al abogado, la propuesta tiene dos pilares esenciales: que la prestación sea otorgada de forma incondicional a todas las personas y en un monto suficiente para evitar la pobreza; y que vaya acompañada de una reforma impositiva, "no solo para conseguir los recursos presupuestarios para afrontar esta política" sino para que establezca un "sistema de justicia donde aquellas prestaciones económicas brindadas a las personas que no lo necesitan puedan ser recuperadas a través del sistema impositivo", concluyó.

