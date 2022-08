https://mundo.sputniknews.com/20220801/francia-marquez-la-primera-vicepresidenta-negra-despierta-esperanzas-en-america-latina-1128900740.html

Francia Márquez, la primera vicepresidenta negra, despierta esperanzas en América Latina

Mujer, negra, madre soltera de 40 años, abogada, la representante de 'los nadies' y los 'tirapiedras', se ha convertido en la primera vicepresidenta negra de... 01.08.2022, Sputnik Mundo

El auditorio del Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires se colmó de colombianos y argentinos para escuchar a la dirigente, que ha llenado de esperanza y entusiasmo a millones de colombianos y latinoamericanos.María Fernanda, oriunda de Medellín, vive hace dos años y medio en Argentina y vino a ver a Francia Márquez por "la esperanza de ver un cambio político en Colombia por primera vez, que marque el inicio de una nueva era política que nos represente más a nosotros y cambie el paradigma de la politiquería que hemos tenido durante tantos años".Efraín Useche, de Cali, vive en Argentina hace siete años. "Apoyé la campaña de Gustavo Petro y Francia porque queríamos hacer un cambio, porque Colombia era el único país en Suramérica donde nunca tuvimos un gobierno popular, de izquierda, y lo necesitábamos porque los gobiernos de derecha lo han hecho muy mal, han saqueado el país, han sido un foco de corrupción. Después de muchos años logramos que el pueblo colombiano tome conciencia de que había que hacer un viraje y lo logramos".La 'tirapiedras'Francia Márquez tomó la palabra, y electrizó el ambiente, explicando por qué tomó el poema Los Nadies, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, como lema de su campaña."Los nadies son los pueblos étnicos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palanqueros, las mujeres que tienen que soportar el asesinato y la violencia de género, el pueblo campesino, a quien todos los días le despojan la tierra, los niños y niñas que mueren de hambre en un país con tanta biodiversidad pero que no les ofrece un plato de comida, los jóvenes que salen a las calles a marchar y le sacan los ojos para que no puedan ver el futuro y los asesinan", asevera entre aplausos."Desde ese lugar nos paramos, de allá yo vengo, de allá soy, de esos tirapiedras, como nos decían", cuenta para entusiasmo de los que la escuchan. "Hoy esos tirapiedras, eso nadies, hemos llegado en el caso de Colombia, a ocupar el poder del Estado para gobernar en favor de los nadies y las nadies, y para tejer una agenda de construcción de región que nos permita afrontar de manera colectiva los desafíos de nuestra América", continúa."Yo crecí en medio de la resistencia, que no empezó conmigo, que empezó con pueblos traídos en condición de esclavitud a toda América, desarraigados de su condición humana y sometidos a la condición de salvajes", recuerda Márquez, para luego afirmar que "no estamos condenados, el pueblo toma decisiones cuando debe tomarlas". En Colombia, "nos tardamos mucho para tomar una decisión de cambio, lo que nos ha costado muchas vidas, muchos millones de seres humanos que han sido afectados por la política neoliberal en el país".Su rebeldía empezó en su casa, con su abuela, que no supo leer ni escribir, pero de la cual aprendió "el valor de la vida". "Quien no lucha no va al cielo", decía una mujer de su comunidad. Aprendió la resistencia "de tantas mujeres que aun sin tener nada hacen lo que sea por sacar sus hijos adelante, porque no se acuesten con el estómago vacío, tengan la oportunidad de ir a la escuela, porque no vayan con los zapatos rotos, porque sus hijos, como en el Pacifico, no sean arrebatados por la violencia".Márquez un recorrido por la lucha de las mujeres negras y recuerda a la líder estadounidense Ángela Davis, a quien conoció personalmente, y de la cual aprendió que hay desigualdad entre las mujeres: "Las mujeres negras no están haciendo la lucha para romper el techo de cristal, sino para ponerse de pie y caminar con sus hermanas igual que las mujeres indígenas, porque siempre han estado de rodillas".Es que, " mientras unas mujeres van adelante, otras van atrás, entonces el gran desafío es cogernos de la mano con las que apenas se están poniendo de pie”, anota. “Yo no estoy aquí para cogerme de la mano con Hillary Clinton, estoy aquí para cogerme de la mano con las mujeres negras, del Cauca, porque ahí están las verdaderas luchas de las mujeres que no se reclaman a sí mismas feministas pero que lo son".El Cauca de Francia Márquez fue una región de esclavitud. Popayán, la capital del departamento, conocida como ‘la ciudad blanca’ fue fue la casa de la corona española, recordó Márquez. Cuando su abuelo iba a la ciudad, “le tocaban la piel para ver si desteñía“.El norte del Cauca, donde ella nació, "es un territorio en disputa, desde el tiempo de esclavitud hasta hoy". Después de la abolición de la esclavitud, "a la gente le tocó luchar para tener la tierra donde vivimos, y a mi abuela le tocó trabajar en las minas para juntar poquitos de oro y sacar a sus maridos de la cárcel que luchaban por la tierra frente a terratenientes”.Desde este lugar, como mujer negra, descendiente de esclavos, madre soltera, trabajadora, Márquez se ha elevado a la vicepresidencia de Colombia. Este 7 de agosto, cuando se posesione junto con el presidente electo Gustavo Petro, los ojos de millones de mujeres latinoamericanas se posarán en ella con la esperanza de un gran cambio para Colombia y para toda América Latina.Es la representante de los nadies de Galeano:Los nadies: los hijos de nadie,los dueños de nada.Los nadies: los ningunos, los ninguneados,corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos,rejodidos.

