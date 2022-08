https://mundo.sputniknews.com/20220801/el-papa-francisco-califica-de-inmoral-el-uso-y-posesion-de-armas-nucleares-1128888338.html

El papa Francisco califica de inmoral el uso y posesión de armas nucleares

El papa Francisco califica de inmoral el uso y posesión de armas nucleares

MOSCÚ (Sputnik) — El uso y la posesión de armas nucleares es inmoral, declaró el papa Francisco. 01.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-01T14:16+0000

2022-08-01T14:16+0000

2022-08-01T14:16+0000

internacional

papa francisco

tratado de no proliferación nuclear (npt)

armas nucleares

vaticano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118978707_0:0:2787:1568_1920x0_80_0_0_b0545643c37b54ea710c4c69a9fb9a57.jpg

Agregó en el mismo tuit que "tratar de asegurar la estabilidad y la paz mediante un falso sentido de seguridad y un 'equilibrio del terror' lleva inevitablemente a relaciones envenenadas entre los pueblos y obstaculiza el diálogo".El papa Francisco hizo esta declaración con motivo de la Conferencia encargada del Examen del Tratado de No Proliferación Nuclear que se celebra del 1 al 26 de agosto en la ciudad estadounidense de Nueva York.La conferencia se lleva a cabo cada cinco años y tenía que celebrarse en 2020, pero fue pospuesta por la pandemia del coronavirus.El Tratado de No Proliferación Nuclear solo permite a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China poseer armas nucleares y les prohíbe transferir a cualquier otra nación tales armas o tener control sobre las mismas.Las cláusulas del acuerdo también prohíben a estos cinco Estados ayudar a cualquier país no poseedor de armas nucleares (sea o no parte del tratado) a fabricar, adquirir o tener control sobre armas y dispositivos de destrucción masiva.

https://mundo.sputniknews.com/20220801/biden-asegura-estar-preparado-para-abordar-con-rusia-un-nuevo-tratado-de-armas-nucleares-1128887093.html

vaticano

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

papa francisco, tratado de no proliferación nuclear (npt), armas nucleares, vaticano