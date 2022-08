https://mundo.sputniknews.com/20220801/caeran-mas-gobiernos-en-europa-1128906574.html

¿Caerán más gobiernos en Europa?

¿Caerán más gobiernos en Europa?

El continente camina sobre hielo delgado en plena crisis internacional agravada por los altos costos de los alimentos y los combustibles.

El encarecimiento de la energía en Europa disparó la inflación a índices récord en la mayoría de los países del continente, tras las sanciones de EEUU y la Unión Europea a Rusia a raíz del conflicto en Ucrania.La renuncia de los primeros ministros Boris Johnson en Reino Unido y Mario Draghi en Italia, pusieron en alerta a la región, en especial a España, que atraviesa dificultades en su Gobierno.Los salarios no alcanzan, el empleo no es suficiente, la crisis energética se agrava, la ola de calor deriva en incendios y la economía continúa debilitada por los efectos de la pandemia."La perspectiva de inestabilidad política en Europa hoy es muy fuerte. Y en ese sentido, pueden seguir cayendo gobiernos y otros que se sumerjan en crisis cada vez más disfuncionales", dijo a TelescopioDamián Recoba, analista político y periodista uruguayo.El experto sostuvo que en varios países europeos existe un "fuerte desgaste de los partidos en el poder", y que para gobernar se "necesitan coaliciones" las cuales muchas veces se fragmentan, cambian los apoyos y profundizan las crisis.En Italia, la coalición del exprimer ministro Draghi se rompió en julio, cuando intentaba aprobar un paquete anticrisis. "El Gobierno termina en una guerra velada entre Draghi y el Movimiento 5 Estrellas (M5E) que decide no votar el alivio vinculado a la situación social", recordó Recoba.Además, los tres socios de su coalición, la conservadora Forza Italia de Silvio Berlusconi, la derechista Liga de Matteo Salvini, junto con el M5E de Giuseppe Conte, le retiraron el apoyo en una moción de confianza.El presidente de la República, Sergio Mattarella, quien en un principio no aceptó la dimisión de Draghi, lo hizo finalmente el 21 de julio. El jefe de Estado anunció la realización de elecciones anticipadas para el 25 de septiembre.En el caso de Reino Unido, Boris Johnson anunció el 7 de julio su dimisión luego de varios escándalos, detonantes de una ola de renuncias en su Gobierno.El descontento social con el hoy ministro británico interino, la falta de credibilidad, la inflación descontrolada, el partygate y los escándalos de altos funcionarios, terminaron con su cargo.Quienes disputan la carrera electoral con más probabilidades son Rishi Sunak, exministro de Finanzas del Partido Conservador, y Liz Truss, exministra de Relaciones Exteriores y admiradora de las políticas de la ex premier Margaret Thatcher (1979-1990).Consultado sobre la visita del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman a Francia, con el antecedente del asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, el analista sostuvo que tal evento generó fuertes críticas al presidente Emmanuel Macron, tanto dentro como fuera de su país."Son gobiernos que de la boca para afuera se dicen liberales y que respetan los derechos humanos, y por el otro lado reciben al gobierno saudí", sostuvo Recoba."Estas acciones muestran la doble vara que utilizan países como EEUU, que critican a Arabia Saudita, pero comercian armas y petróleo con ese país", agregó el experto.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

