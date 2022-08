https://mundo.sputniknews.com/20220801/arriesgar-a-una-politica-para-indagar-al-enemigo-posibilidades-de-la-visita-de-pelosi-a-taiwan-1128906299.html

¿Arriesgar a una política para indagar al enemigo? Posibilidades de la visita de Pelosi a Taiwán

¿Arriesgar a una política para indagar al enemigo? Posibilidades de la visita de Pelosi a Taiwán

La posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, ha escalado las tensiones entre sus país y China... 01.08.2022, Sputnik Mundo

China considera a Taiwán parte de su territorio, un criterio que es rechazado por Washington.En ese escenario, Pekín ha advertido que considera una provocación el posible aterrizaje de Pelosi en la isla, por lo que ha aumentado su presencia militar en la zona, mientras que Estados Unidos también ha movilizado tropas para proteger el eventual vuelo de la parlamentaria.Sputnik conversó con la teniente aérea Karen Kwiatkowski, militar retirada del Departamento de Defensa de Estados Unidos, para redondear las implicaciones geopolíticas de la insistencia de Pelosi de aterrizar en Taiwán, propósito que podría concretarse este martes 2 de agosto."¿La actual política de Estados Unidos frente a China intenta ser confrontativa? ¿O sólo parecer confrontativa mientras las donaciones políticas taiwanesas continúan fluyendo? Parece que el único compromiso sustancial de Estados Unidos con Taiwán son las ventas de armas a sobreprecio y la donación excesiva de vacunas COVID?", interroga la militar.Otro factor a considerar, apunta Kwiatkowski, es que la visita de Pelosi a Asia podría ser una especie de recorrido de despedida que aprovecharía para agradecer a sus muchos donantes políticos en la región.Pelosi parece actuar en su propia burbuja de privilegio político, como ha sucedido durante toda su carrera, igual como el equipo de Biden, mientras desoyen las advertencias y recomendaciones de las fuerzas armadas estadounidenses."El ejército de Estados Unidos en el mar no es lo que fue alguna vez", donde además operaciones lejanas a los Estados Unidos pueden generar complicaciones logísticas y vulnerabilidad, advierte Kwiatkowski."Los aliados de Estados Unidos en la región igualmente serían amarrados a asistir o defender", ante una eventual confrontación militar con China, agrega.Considera que es probable que los consejos del Pentágono estén siendo ignorados por el consejero de seguridad nacional Jake Sullivan y por la propia Pelosi.Las fuerzas armadas estadounidenses, recuerda la exuniformada, no tienen una posición defensiva, sino que operan por criterios ofensivos y de obediencia al liderazgo político, sin oportunidad de dar un golpe de Estado a la Casa Blanca."Muchos alrededor del mundo y en Estados Unidos tienen la falsa esperanza de que el ejército estadounidense haga esa clase de cosas, tal vez para ayudar a nuestro propio país a cambiar de dirección, pero esta idea está desubicada", valora."Los 70 años de intervenciones y operaciones militares alrededor del mundo desde la Segunda Guerra Mundial se han calificado, de hecho, como el trabajo el trabajo de un ejército altamente politizado en tiempos de paz, en vez de una nación en guerra constante", estima.Con esos antecedentes, considera, desde una perspectiva militar tomar ciertos riesgos es aceptable si ello conduce a una mejor comprensión del enemigo y de sus capacidades, en un escenario en el que China es el principal competidor económico y militar de los Estados Unidos."Los políticos estadounidenses entienden que para alimentar el patriotismo y el apoyo nada funciona mejor que atacar un objetivo enfocado por los Estados Unidos como un enemigo mayúsculo", apunta Kwiatkowski.Así, arriesgar a una política de 82 años sin una altísima popularidad como Pelosi a cambio de alcanzar objetivos mayores parece tener sentido, pondera.Otro aspecto a considerar, dice la exmilitar, es que iniciar un conflicto bélico puede hacer pasar a segundo plano las deudas, en un momento en que Washington le debe a China 1,1 billones de dólares y 235.000 millones de dólares a la propia Taiwán.Los más fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben, apunta Kwiatkowski, una posición que muchos países antes ocupados o invadidos por el ejército moderno de EEUU entienden por experiencia.En ese sentido, podríamos ver una escolta militar china que aleje el avión de Pelosi de Taiwán o una puesta a tierra de su avión en Taiwán o incluso un accidente legítimo relacionado con su avión.Probablemente, sin embargo, evalúa la militar retirada, la aproximación estadounidense tiene fines de inteligencia y de medición de fuerzas más que de confrontación frontal de fuerzas.También podría explicarse, agrega, como un esfuerzo de Washington por alejar la atención sobre sus problemas domésticos, como problemas financieros, su escasa preparación militar, el colapso financiero y las posibles acciones de la 25ª Enmienda relacionadas con un Sr. Biden decrépito y enfermo."Yo no me sorprendería si Pelosi elige de último minuto no visitar Taiwán por razones logísticas o posiblemente médicas", concluye la exmilitar.

