Este es el principal problema del posible viaje de Pelosi a Taiwán

Este es el principal problema del posible viaje de Pelosi a Taiwán

Los medios de comunicación estadounidenses habían informado previamente de que la presidenta de la Cámara de Representantes haría una gira asiática durante la cual visitaría Japón, Corea del Sur, Malasia y Singapur.También se especula que Pelosi visite Taiwán. Ella misma se negó a comentar si se realizaría este viaje, citando los requisitos de seguridad.En la opinión de Kroenig, la Administración de Pelosi y del presidente Joe Biden no puede dar marcha atrás, ya que esto significaría someterse a la voluntad de Pekín.Sin embargo, si Pelosi insiste en realizar este viaje, hay riesgo de una mayor escalada de tensión entre EEUU y China, ya que Pekín, a su vez, había declarado que, en caso de que Pelosi visitara la isla, tomaría medidas efectivas para proteger la soberanía y la integridad territorial del Estado, mientras que EEUU sería plenamente responsable de todas las graves consecuencias derivadas de ello.En este sentido el experto advirtió que "la política estadounidense hacia China está superando sus capacidades". Según él, si, por ejemplo, la visita de Pelosi provoca una crisis militar significativa con China, "el Pentágono no está preparado. Washington lleva cinco años hablando a bombo y platillo sobre la competencia entre grandes potencias, pero todavía no hay mucho que demostrar".El presidente de China, Xi Jinping, advirtió en una conversación telefónica a su homólogo estadounidense, Joe Biden, de poner en duda la soberanía sobre Taiwán, asegurando que "quien juega con fuego se quema".Además, China ya está realizando ejercicios militares frente a Taiwán ante la anunciada visita de Pelosi.

