Telma Luzzani presenta 'Crónicas del fin de una era: a 30 años de la caída de la Unión Soviética'

Los galonesEsta periodista y escritora argentina, de las mejores que ha regalado ese país sudamericano en los últimos años, tiene muchas vivencias a sus espaldas, las que ha sabido llevar con maestría a la pluma, pero también a los micrófonos y a las cámaras. Conductora del programa Voces del Mundo en Radio Sputnik, también supo trabajar en su país en Radio Nacional, en la TV Pública, en Tiempo Argentino, y en Clarín. Estando en Clarín precisamente, vivió de primera mano la caída de la Unión Soviética.Así lo confiesa. "Como periodista de política internacional, tuve la suerte de viajar mucho, trabajaba para el diario Clarín de Argentina en aquel momento, y más o menos desde el año 1989 empecé a tener viajes muy importantes: a China, viajé muchas veces a Rusia, cubrí por supuesto muchísimas elecciones. Brasil también era otro de los países que me ocupaba principalmente".Luzzani se declara afortunada de haber sido enviada "a lo que todavía era la Unión Soviética, pero ya en su momento de liquidación, a pocas semanas de que [Mijaíl] Gorbachov diera aquel discurso en el que anunciaba que quedaba desarticulada lo que había sido la Unión Soviética".El libro: la concepciónLa periodista explica la idea del libro surgió el año pasado, cuando se cumplían 30 años de aquel momento, que fue en diciembre de 1991. "Siempre había tenido la idea de juntar aquellas crónicas, no todas por supuesto, pero sí algunas, porque viajé 16 veces a Rusia para cubrir los distintos eventos, porque obviamente cada tres o cuatro meses había alguna situación de enorme importancia, no sólo para el país, sino para el mundo", relata con emoción.Explica que por aquel entonces "yo recogía testimonios, muchos testimonios de gente común, de la calle, médicos, maestros, y también por supuesto los dirigentes: ministros o especialistas en economía, colegas incluso. Entonces así empezó la idea del libro: juntar las crónicas: cuando empecé a leerlas otra vez, nuevamente me sorprendí porque había muchas cosas que todavía tenían una gran vigencia. Te estoy hablando de diciembre del año pasado [2021], yo ni me imaginaba que en febrero iba a empezar la operación especial. No obstante, como yo había estado en Ucrania también, había cierto germen, se podría decir, de todo lo que pasó".Aquellos testimonios que recogió Luzzani tenían la frescura de la vida cotidiana, por eso se interesó en volver a publicarlas, pero esta vez con un aditamento, y fue poder comparar aquel mundo. Un mundo que, pese que la guerra fría se había terminado, todavía estaba dividido en bloques muy claros."Parecía en aquel momento que íbamos a tener un mundo de paz, por lo menos se hablaba de eso, que los conflictos se iban a resolver de otra manera. En fin, había de alguna manera un hilito de esperanza de que el mundo iba a mejorar. Y entonces, viéndolo 30 años después, te dabas cuenta que había sido todo lo contrario: con la hegemonía única de EEUU, ahora no sólo había una confrontación, sino que había guerra de monedas, había guerra de vacunas, no tenías ningún tipo de seguridad de que pudieras curarte, había una destrucción total de la naturaleza. Había una comparación con aquel mundo que me daba a pensar, a tratar de explicar qué es lo que había pasado en esos 30 años, que llegamos a una situación mucho peor", advierte la escritora con un dejo de pesar.Para redondear un libro completo"Para completar el libro, decidí convocar a cuatro personas, a cuatro intelectuales que yo considero que son realmente gente muy inteligente, muy dedicada a estudiar las situaciones en el mundo, para que me ayudaran a pensar cómo llegamos hasta acá: un poco esa es la pregunta que me moviliza en publicar el libro", confiesa."Esas cuatro personas son Atilio Borón, un sociólogo argentino egresado de Harvard, con una gran cantidad de obras escritas, un maestro realmente; Vijay Prashad, director del Instituto Tricontinental de Investigación Social, él vive en EEUU, es de origen indio. La tercera persona es Alicia Castro, que es argentina, diplomática, fue embajadora en el Reino Unido y Venezuela, y es miembro de la Internacional Progresista. Y el cuarto es un ruso, Oleg Barabanov, profesor en la Academia de Ciencias de Rusia. Yo lo conocí en el Club de Debates Valdai a donde fui invitada varias veces en Sochi. Es historiador, y me interesó muchísimo porque él había tenido una infancia soviética, nació en una ciudad de Siberia, cuenta toda su historia y su experiencia como un niño soviético. Después, cuando fue a la Universidad Lomonósov en Moscú ya en la época de la Perestroika, cuenta cómo fue, y ya después de adulto, en toda la etapa posterior al período soviético", explica.'Crónicas del fin de una era: a 30 años de la caída de la Unión Soviética', el nuevo libro que nos presenta la periodista y escritora argentina, Telma Luzzani.

