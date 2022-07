https://mundo.sputniknews.com/20220729/en-eeuu-ya-se-cansan-de-lo-mismo-no-quieren-ni-a-biden-ni-a-trump-para-2024-1128834192.html

En EEUU ya se cansan de lo mismo: no quieren ni a Biden ni a Trump para 2024

En EEUU ya se cansan de lo mismo: no quieren ni a Biden ni a Trump para 2024

Una encuesta elaborada por la firma NewsNation/Decision Desk HQ indica que los estadounidenses prefieren a candidatos que no sean los hombres que ya pisaron la... 29.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-29T20:08+0000

2022-07-29T20:08+0000

2022-07-29T20:08+0000

internacional

joe biden

donald trump

eeuu

partido republicano de eeuu

partido demócrata (eeuu)

Aunque Joe Biden acaba de anunciar sus intenciones de reelección, sus índices de popularidad no lo benefician entre los electores de su país ni entre los demócratas. La situación para el magnate Donald Trump, quien posiblemente también decida contender, tampoco es favorable. Ni siquiera en el Partido Republicano tiene aprobación mayoritaria. Lo que reina actualmente en Estados Unidos es la incertidumbre. Las personas encuestadas por NewsNation/Decision Desk HQ están seguras de que no quieren a Trump ni a Biden, pero tampoco saben con precisión quién sería su candidato o candidata ideal. Figuran algunos nombres alternos: la vicepresidenta Kamala Harris; el exvicepresidente Mike Pence; el senador Bernie Sanders; el gobernador de California, Gavin Newsom; la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez; el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, y el senador por Texas, Ted Cruz. Ante la pregunta "¿Quieres que Biden sea candidato a la Presidencia en 2024?", el 60% de los encuestados respondió que no. La misma pregunta, pero con Trump, arrojó resultados similares. El 57% dijo que no quiere volver a ver al republicano en la Casa Blanca. Ni siquiera cuentan con el respaldo total de sus partidos. El 30% de los demócratas encuestados consideró que Biden no es un buen candidato, mientras que el 26% de los republicanos consultados dijo lo mismo sobre Trump.Los índices de popularidad ciudadana de Joe Biden están en uno de sus peores momentos tras un par de años de diversos problemas, como la pandemia de COVID-19, la presión inflacionaria en alimentos y combustibles y el conflicto en Ucrania. Según una encuesta elaborada en junio por The Associated Press-NORC Center for Public Research, la gestión de Biden sólo es aprobado por el 39% de los estadounidenses. En cambio, Donald Trump enfrenta escándalos mediáticos de gran escala. Es investigado por la Fiscalía de Nueva York por malas prácticas empresariales en su Organización Trump. Además, un comité especial del Congreso de Estados Unidos lo acusa de haber promovido el violento asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, en los que se considera una de las peores crisis políticas del país norteamericano.

eeuu

