El estrecho del Bósforo cerrado tras avería en una nave

ANKARA (Sputnik) — El estrecho del Bósforo está cerrado para los barcos en ambas direcciones debido a una avería ocurrida en una embarcación, informó el canal... 29.07.2022, Sputnik Mundo

Se aclara que "los remolcadores KURTARMA-12 y NAZIM TUR fueron enviados a la nave Sparta, de 134 metros, en la que se produjo la avería".El Bósforo es el estrecho que conecta el mar Negro con el mar de Mármara.La Convención de Montreux, aprobada en 1936, establece la libertad de paso por ese estrecho y por el de los Dardanelos para los barcos comerciales de todos los países en tiempos de paz y de guerra, pero fija un régimen de paso distinto para los buques militares de los Estados de la cuenca del mar Negro y para los que no lo son.Los buques de los países que no tienen la salida a este mar, pueden permanecer en sus aguas no más de 21 días, además para tales navíos se establecen sustanciales limitaciones en cuanto a la clase y el tonelaje.Turquía tiene el derecho a cerrar o restringir el paso a los buques militares por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos en caso de emergencia.

