https://mundo.sputniknews.com/20220728/politicos-de-francia-critican-a-macron-por-planear-cena-con-el-principe-heredero-saudi-1128793296.html

Políticos de Francia critican a Macron por planear cena con el príncipe heredero saudí

Políticos de Francia critican a Macron por planear cena con el príncipe heredero saudí

PARÍS (Sputnik) — Varios diputados franceses expresaron su rechazo por la reunión prevista entre el presidente del país, Emmanuel Macron, y el príncipe... 28.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-28T19:59+0000

2022-07-28T19:59+0000

2022-07-28T19:59+0000

internacional

emmanuel macron

francia

arabia saudí

oriente medio

mohamed bin salman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1126013211_0:0:2795:1572_1920x0_80_0_0_d55eba10a9b0b795828d86d4f705e11d.jpg

Bin Salman llegó de visita a Europa y este 28 de julio por la noche debería cenar con el mandatario francés.La diputada del partido de izquierda Francia Insumisa, Daniele Obono, aseguró que causa asombro el boicot contra Rusia por la operación especial, mientras Bin Salman recibe la bienvenida, cuando existen tantos cuestionamientos que hay que hacerle, ya sea sobre Yemen o sobre el caso de Jamal Khashoggi."Ese es a quien Macron considera 'un amigo y hermano', y a quien recibirá hoy en el Palacio del Elíseo", escribió la política en su cuenta de Twitter.Entre los críticos más intransigentes figura también el excandidato a las elecciones presidenciales francesas, diputado del Parlamento Europeo por el partido Europa-Ecología-Los Verdes, Yannick Jadot."¿Caos climático? ¿Paz y derechos humanos? ¿Día de la deuda ambiental? ¡No! Petróleo y armas! Todo lo contrario de lo que hay que hacer", tuiteó el político.El 21 de julio pasado, dos organizaciones de derechos humanos, Democracy for the Arab World Now y Trial International, presentaron una demanda ante un tribunal de investigación de París contra el príncipe heredero, a quien acusan de "estar involucrado en la tortura y la desaparición forzada de Khashoggi".Khashoggi, que era conocido por sus críticas a Riad y colaboraba como columnista con el diario The Washington Post, desapareció en octubre de 2018 tras entrar en el consulado de su país en la ciudad turca de Estambul.Arabia Saudí negó en un principio tener conocimiento de su paradero, pero finalmente admitió que fue asesinado dentro de la legación diplomática, durante una pelea con agentes de inteligencia saudíes que debían repatriarlo pero "se excedieron".La inteligencia estadounidense sostiene que Bin Salman ordenó en persona el asesinato de Khashoggi, acusación que Riad siempre rechazó.En septiembre de 2020, ocho implicados en la muerte del periodista, cuyo cuerpo sigue sin ser localizado hasta la fecha, fueron condenados en Arabia Saudí.

francia

arabia saudí

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

emmanuel macron, francia, arabia saudí, oriente medio, mohamed bin salman