La Embajada y el Consulado de EEUU en Brasil crearon un curso para capacitar a los líderes indígenas de la Amazonía. Aunque por el momento no hay amenazas... 27.07.2022, Sputnik Mundo

Los debates sobre la soberanía brasileña en la Amazonía han movilizado al país en los últimos años, pero un programa recientemente lanzado por Estados Unidos para los líderes indígenas de la región ha vuelto a llamar la atención en torno a este tema. El proyecto, creado por la Embajada y los consulados de EEUU en Brasil, tiene por objetivo enseñar el idioma inglés a 140 indígenas, de entre 18 y 35 años, a través de un curso online entre septiembre de 2022 y junio de 2023.Según la organización, Access Amazon busca aportar "valor a sus respectivas carreras y potencial de liderazgo con un enfoque en las causas medioambientales". Además, indican que el curso fue desarrollado por la Oficina Regional de Programas de Inglés (RELO, por sus siglas en inglés).Pero no solo los problemas medioambientales están en el foco de interés de EEUU justo en esta zona. El profesor de Asuntos Internacionales Christopher Mendonca, del Ibmec de Belo Horizonte, notó que "no hay duda de que la Amazonía es un foco de interés y de acción para la política exterior estadounidense".Para la asesora política de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB, por sus siglas en inglés), Toyi Manchineri, el proyecto contribuye a la "emancipación política" indígena. También explicó que, una vez formados en el nuevo idioma, los dirigentes "podrán hablar con sus familiares y socios que hablan inglés, exponiendo sus propios objetivos y pensamientos" sobre cuestiones medioambientales, de derechos humanos y de desarrollo en la región.Según Manchineri, con el dominio de la lengua inglesa, los dirigentes podrán expresar no solo ideas sino también "emociones sobre distintos temas", algo que a través de la traducción "no es posible hacer"."El Estado brasileño no reconoce la importancia de la cultura indígena y que hay cerca de 180 lenguas habladas por los pueblos originarios en la Amazonía brasileña. Brasil tiene que valorar a los pueblos indígenas ", subrayó."Hasta ahora no hay amenazas serias al dominio brasileño"El profesor Christopher Mendonca consideró que la implicación de las organizaciones internacionales con las poblaciones amazónicas "no son en sí mismas una amenaza para la soberanía nacional". Además, añadió que actualmente las relaciones internacionales "no se limitan a las fronteras de los países".Asimismo, observó que en los últimos años las acciones de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y de otros organismos del Gobierno Federal se han enfriado y "necesitan ser retomadas para que las garantías constitucionales sean garantizadas a los pueblos amazónicos". A pesar de ello, el especialista declaró que después de la Constitución Federal de 1988 el Estado brasileño comenzó a prestar atención a las cuestiones indígenas y trabaja, a través de la FUNAI, con temas relacionados con los pueblos originarios tratando, por ejemplo, las demarcaciones de tierras."Se mantienen las acciones importantes del Estado brasileño en el intento de atender las necesidades y derechos de los pueblos que allí habitan", indicó.Sin embargo, Mendonca cree que debido a la gran extensión de la Amazonía "todavía hay dificultades para la presencia del Estado en muchas localidades". Recordó que Brasil es un país con uno de los mayores territorios del mundo y tiene fronteras con casi todas las naciones de Sudamérica."Esta condición geopolítica también nos trae grandes responsabilidades. Las Fuerzas Armadas y la Policía Federal han invertido en la presencia del Estado brasileño en todo el territorio nacional, pero aún queda mucho por hacer, especialmente en lo que respecta a las tecnologías de vigilancia de las fronteras. Los drones, las imágenes satelitales, las cámaras de vigilancia son herramientas importantes que hay que explorar para que el país tenga una mayor presencia en las zonas de la Amazonía donde no hay tanto control", concluyó.

