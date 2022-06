https://mundo.sputniknews.com/20220607/brasil-esta-tomando-todas-las-medidas-para-encontrar-desaparecidos-en-amazonia-1126391422.html

Brasil está tomando "todas las medidas" para encontrar desaparecidos en Amazonía

El Gobierno expresó "gran preocupación" con la desaparición y aseguró que continuará siguiendo las búsquedas con el cuidado que el caso demanda, manteniendo informados a familiares y colegas de trabajo.Además, apuntó que en la hipótesis de que la desaparición haya sido causada por actividad criminal, "se tomarán todas las medidas para llevar a los perpetradores ante la Justicia".Philips, colaborador del diario británico The Guardian, y Pereira, trabajador de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), desaparecieron el 6 de junio en algún punto de la selva amazónica, ya que no regresaron a la ciudad de Atalaia do Norte como estaba previsto.Estaban en la zona del Valle del Javari para realizar un reportaje con comunidades indígenas que defienden el territorio de las agresiones externas de madereros, pescadores y garimpeiros ilegales.

