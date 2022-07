https://mundo.sputniknews.com/20220727/-canto-por-travesura-el-ultimo-victor-jara-vuelve-a-sonar-en-chile-casi-medio-siglo-despues-1128731867.html

'Canto por travesura': el último Víctor Jara vuelve a sonar en Chile casi medio siglo después

El 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado contra Salvador Allende, el cantautor Víctor Jara fue detenido por los militares golpistas. Tras horas de... 27.07.2022, Sputnik Mundo

Víctor Jara iba a almorzar ese 11 de septiembre con el artista gráfico José Pepe Palomo en la Universidad Técnica del Estado, para conocer los últimos pormenores de la carátula de su disco Canto por travesura, que sería editado ese mes. Sin embargo, a la misma hora del almuerzo, los militares bombardeaban la universidad."La idea de hacer el disco me la sugirió un amigo, que me dijo: 'Oye, ¿y cuándo vas a grabar esas canciones alegres, divertidas, que te he escuchado por ahí?' Pensé que tenía razón, que los chilenos somos alegres, dicharacheros, con mucho sentido del humor", dijo Víctor Jara a Revista Ramona en 1973.La entrevista de la Revista Ramona forma parte del vinilo al que Sputnik tuvo acceso: Canto por travesura, el último álbum editado en vida por Víctor Jara y debido al Golpe militar, no alcanzó a ser distribuido en el país.Otro texto que aparece en el vinilo es el escrito por José Polomo. El artista gráfico cuenta que descartó poner algún dibujo de él y optó por hacer un collage con algunos grabados de la Lírica Popular."Vi a Ricardo García mostrar la primicia en Sábados Gigantes con Don Francisco. Era TV en blanco y negro y nos preocupaban los colores que escogimos. Llamé a Víctor, para asegurarme que los colores fueron bien aplicados, me comentó que estaban tal cual queríamos. De todas maneras quiero verlo, ¿cuándo nos vemos? ¿el domingo? ¿O tal vez el lunes? 'Nop, tengo cerrado todo hasta el martes, almorcemos el martes. Allá en la UTE'. Ok, el martes 11 de septiembre de 1973", contó Palomo.Tras el bombardeo a La Moneda y la muerte de Salvador Allende, la Junta Militar decidió bombardear la UTE. En el lugar fueron fusilados varios estudiantes y trabajadores. Mientras otros fueron detenidos y torturados. Algunos engrosan la larga lista de detenidos desaparecidos hasta hoy.Víctor Jara, junto con una decena de estudiantes y trabajadores, fue detenido y traslado hasta el Estadio Chile, hoy Estadio Víctor Jara, lugar que fue ocupado como centro de detención y tortura.Los militares asesinaron a Víctor Jara el 16 de septiembre de 1973. Antes de su muerte, decidieron realizar un juego mortal con Jara, quien se encontraba esposado y ensangrentado. El juego consistió en colocar una bala al interior de un tambor de revólver, girar el cilindro, pusieron el cañón en la sien del cantautor y presionaron el gatillo. Finalmente, una bala atravesó la cabeza de Víctor.Luego del hecho, Víctor Jara recibió 44 impactos de bala y su cuerpo fue arrojado en un sitio baldío de la capital chilena.El principal apuntado por el asesinato de Víctor Jara, el teniente Pedro Pablo Barrientos Núñez, se encuentra prófugo de la justicia y reside actualmente en Estados Unidos. Existe una orden de captura internacional en su contra.El 90 natalicio de Víctor Jara y su presencia en la ausenciaEl próximo 28 de septiembre, Víctor Jara cumpliría 90 años. Sin embargo, el mítico cantautor popular solo alcanzó a vivir 40 años antes de que fuera torturado y asesinado por los militares golpistas. Tras la muerte de Jara, han sido miles los reconocimientos que ha recibido y su trabajo artístico cultural ha sido recuperado por distintas generaciones a lo largo del mundo.Dentro de quienes han rescatado el trabajo cultural del cantautor, destaca la Fundación Víctor Jara, liderada por Joan Jara, destacada bailarina y activista británica nacionalizada chilena. Joan recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile y estuvo casada con Víctor Jara desde 1960 hasta el día en que el cantautor fue asesinado.Es precisamente la Fundación Víctor Jara quien lanzará por primera vez en Chile el vinilo Canto por travesura. Sputnik conversó con Mariela Jancaqueo, encargada del archivo de la fundación, para conocer más acerca de esta iniciativa."La Fundación se había propuesto hace mucho tiempo, cuando reactivó su ejercicio después de una crisis que tuvimos cuando se cerró el galpón, de reeditar en vinilo todos los discos de Víctor Jara. A propósito de que el vinilo estaba volviendo como soporte y nos faltaba precisamente el Canto por travesura", agregó.Jancaqueo explicó que las composiciones de Víctor Jara tienen un trabajo de investigación que es importante, puesto que es una recopilación del folclore tradicional."En Canto por travesura eso se plasma completamente, no solo porque sea música que la haya recopilado a lo largo de su carrera, sino porque también aquí hay una colaboración con músicos tradicionales, con guitarrero, que que son de renombre como Santos Rubio o personajes que se dedicaron posteriormente a la paya", señaló la encargada del archivo de la Fundación Víctor Jara.Jancaqueo comenta que el disco de Canto por travesura tiene "una recopilación de canciones que estuvieron siempre presente en su repertorio, sobre todo en los conciertos en vivo. Siempre aparecía algún tipo de estas canciones que él recopiló y que también dan cuenta de un primer período cuando él estudió teatro, cuando fue al campo con su amigo Nelson Villagra, cuando trabajó como director artístico y como integrante con [el grupo musical] Cuncumen".Finalmente, y consultada de la importancia de este lanzamiento del vinilo Canto por travesura, Jancaqueo comentó que "estamos en un contexto en que hay que revisitar, volver a esas raíces que muchas veces se están perdiendo porque están vinculadas netamente con el campo chileno y el campo chileno ha sufrido también cambios productivos, sus cambios en componente social".

