"Visión tuerta": así los medios describen la cobertura occidental del conflicto en Ucrania

"Visión tuerta": así los medios describen la cobertura occidental del conflicto en Ucrania

Las pequeñas victorias de los ucranianos artificialmente reciben una enorme cobertura mediática en los grandes medios de comunicación, mientras que los grandes... 26.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-26T03:20+0000

2022-07-26T03:20+0000

2022-07-26T03:20+0000

internacional

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

rusia

cobertura

medios de comunicación

En su artículo Rod Liddl reiteró que, además, cada declaración de un político ucraniano se toma al pie de la letra, sin importar lo descaradamente ridícula que sea. En consecuencia, la visión occidental de este conflicto militar no es imparcial, sino que está moldeada por los deseos de Occidente.Están convencidos de que este fiasco en curso se está ocultando al pueblo ruso, al que simplemente no se le está diciendo la verdad, Liddl está convencido de que todo el problema es que "a la gente en Occidente tampoco se le está diciendo la verdad".Todas las declaraciones de un político ucraniano, por muy descaradamente ridículas que sean se toman al pie de la letra, incluidas las estimaciones de cuántos soldados han muerto en cada bando. Las pequeñas victorias de los ucranianos reciben artificialmente una enorme cobertura mediática, mientras que los grandes éxitos de los rusos reciben una cobertura mucho más modesta."Aquí está todo el problema: nuestra visión de este conflicto militar no es imparcial, sino que está formada por los deseos de Occidente. Y así ha sido desde el primer día", escribe.Señala que la razón de esta visión "tuerta" del conflicto ucraniano es la absoluta impotencia de Occidente y la vergüenza por esa impotencia. "Los reductos defensivos" de las sanciones "no están funcionando en absoluto como se había previsto: a la Rusia autosuficiente le va bien, mientras que el Occidente restrictivo está asolado por la inflación y media Europa occidental está aterrorizada por un posible corte de gas ruso".

