https://mundo.sputniknews.com/20220725/la-estrategia-de-occidente-en-ucrania-es-como-un-coche-con-4-neumaticos-pinchados-ha-fracasado-1128660713.html

"La estrategia de Occidente en Ucrania es como un coche con 4 neumáticos pinchados, ha fracasado"

"La estrategia de Occidente en Ucrania es como un coche con 4 neumáticos pinchados, ha fracasado"

"Ucrania no podrá vencer a Rusia ni siquiera con la ayuda de Occidente. Por ello, la Unión Europea no debe apoyar a ninguna de las partes del conflicto, sino... 25.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-25T01:19+0000

2022-07-25T01:19+0000

2022-07-25T01:19+0000

internacional

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

occidente

sanciones

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

viktor orban

gobierno de hungría

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1127038985_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_a98180bab060a4804abf6f74ab8a8017.jpg

"Se necesita una nueva estrategia que se centre en las conversaciones de paz y en la elaboración de una buena propuesta de paz", señaló durante su discurso en Rumanía.En su intervención en la ciudad rumana de Baile Tusnad expresó que "las entregas de armas modernas a Ucrania solo aumentan la duración del conflicto".Orban se ha manifestado en contra de las sanciones antirrusas de la UE, EEUU, Canadá y el resto del mundo, señalando que estas no han debilitado a Moscú, sino que han provocado inestabilidad en Europa. Y el resto del mundo no va a renunciar a Rusia."La estrategia de Occidente es como un coche con los neumáticos pinchados en las cuatro ruedas... Las sanciones no han sacudido a Moscú. Europa está en apuros económica y políticamente, las víctimas son cuatro Gobiernos: el británico, el búlgaro, el italiano y el estonio... La gente se va a enfrentar a fuertes subidas de precios. Y la mayor parte del mundo tampoco nos ha apoyado de forma desafiante: China, India, Brasil, Sudáfrica, el mundo árabe, África... todos se mantienen al margen de este conflicto, se dedican a sus asuntos", dijo.Según Orban, la estrategia occidental se basaba originalmente en cuatro premisas: Ucrania podría ganar con "instructores anglosajones y armas de la OTAN", las sanciones debilitarían a Rusia y desestabilizarían a los dirigentes rusos, Europa podría gestionar las consecuencias económicas de las sanciones y sufriría menos que Rusia, y el mundo entero apoyaría la posición occidental. Señaló que esta estrategia ha fracasado.

https://mundo.sputniknews.com/20220715/hungria-las-sanciones-a-rusia-es-un-disparo-en-los-pulmones-contra-la-propia-ue-1128368025.html

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📰 operación militar especial de rusia en ucrania, occidente, sanciones, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, viktor orban, gobierno de hungría, 🛡️ zonas de conflicto