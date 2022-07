https://mundo.sputniknews.com/20220726/protestas-y-dialogo-en-panama-la-gente-no-aguanta-mas-el-alto-costo-de-la-vida-1128722259.html

Protestas y diálogo en Panamá: "La gente no aguanta más el alto costo de la vida"

Protestas y diálogo en Panamá: "La gente no aguanta más el alto costo de la vida"

Continúan las negociaciones entre Gobierno y organizaciones sociales sobre las protestas, fruto del precio de los combustibles, entre otros reclamos. En otro orden, Argentina conmemoró los 70 años de la muerte de Eva Perón. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Se retomó el diálogo entre las organizaciones sociales panameñas y el Gobierno de Laurentino Cortizo, con la novedad de la inclusión de cámaras empresariales en la mesa de negociación.El punto de discusión fue la rebaja de los combustibles, que ya fue congelado en 3,25 dólares el galón (3,78 litros).El lunes 25 se acordó sobre aspectos relacionados con el costo de la canasta básica, entre ellos una reducción de 30% en el precio de más de 70 productos.Sobre estos "temas discutibles", el entrevistado se refirió a la "ley de la ganancia. Consideramos que esta no solo sirva para el sector alimentos, si no tenga que ver con todo lo que refiere a los márgenes de ganancia en el país. Y otra norma es sobre la regulación de precios"."Ambos temas son importantes porque, primero, permitirían a la gente tener más dinero en su bolsillo. Segundo, se ayuda a contener la inflación; y tres, ayuda al déficit fiscal. Queremos que el Estado sea más eficiente y no como este modelo [de gestión] establece, al no cumplir con los compromisos sociales como la salud, educación, vivienda, entre otros".John participa de las mesas de diálogo, pues la Fuclat integra la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (Anadepo), una de las impulsoras de las movilizaciones.Los acuerdos son rechazados por más de 110 asociaciones y cámaras de productores y comerciantes."Es un gran error pretender regular canastas y dar crédito al Gobierno para que nos pague quien sabe cuándo, para llevarles comidas gratis", dijo al respecto Carlos Pitty, de la Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá.El presidente Cortizo llamó a integrar “de manera inmediata” a estos sectores a la mesa de diálogo.Mientras tanto, las protestas continúan. "La gente no aguanta más el alto costo de la vida y espontáneamente hay reclamos, habrá bloqueos en las carreteras. La gente tiene que entender que este es un problema de Estado".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la conmemoración en Argentina por los 70 años de la muerte de Eva Perón. Dialogamos con el historiador argentino Felipe Pigna.Por otra parte, nos referimos a la nueva extensión de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia a raíz del conflicto en Ucrania.En Uruguay En órbitase transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

