https://mundo.sputniknews.com/20220726/como-puede-afectarnos-que-la-mariposa-monarca-este-en-riesgo-de-extincion-1128724875.html

¿Cómo puede afectarnos que la mariposa monarca esté en riesgo de extinción?

¿Cómo puede afectarnos que la mariposa monarca esté en riesgo de extinción?

Esta especie fue ingresada por primera vez en la lista de riesgo tras constatar que su población cayó más del 80% en los últimos 20 años. Una especialista explica la importancia de mantenerla viva para el ecosistema.

2022-07-26T22:10+0000

2022-07-26T22:10+0000

2022-07-26T22:10+0000

big bang

contaminación

extinción

mariposa

calentamiento global

medioambiente

naturaleza

unión internacional para la conservación de la naturaleza (uicn)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1128725059_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_e95ddf68447ba48fc66e83ca378be21d.jpg

¿Cómo puede afectarnos que la mariposa monarca esté en riesgo de extinción? Esta especie fue ingresada por primera vez en la lista de riesgo tras constatar que su población cayó más del 80% en los últimos 20 años. Una especialista explica la importancia de mantenerla viva para el ecosistema.

Se estima que hay más de 30 millones de mariposas monarca en el hemisferio norte. Miden entre nueve y 10 centímetros, su peso es de entre cuatro y once gramos.Son populares mundialmente por sus alas anaranjadas, negras y blancas. Y entre los diferenciales, en comparación con otras mariposas, pueden vivir hasta doce meses.Estas son algunas de las características de esta especie hoy en peligro de desaparecer.La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza actualizó la lista roja de especies amenazadas e incluyó a esta mariposa en la nómina de las que se encuentran en peligro de extinción, producto de la destrucción de su hábitat y el cambio climático. Para entender mejor esta situación, en las últimas dos décadas la población de estas mariposas bajó más de un 80%.Entre las causas está el cambio en el uso del suelo que degrada los ecosistemas terrestres. El uso de herbicidas en los sitios de reproducción de estas mariposas en EEUU y la degradación de bosques de hibernación en México, según un comunicado emitido por el organismo internacional."Son importantes para la diseminación del polen de las plantas, van posándose en las flores y en sus patitas van llevándolo de una flor a otra, y así es como se da la polinización", indicó la experta, también integrante de la Asociación Mundial de Veterinaria.La extinción de especies es una de las preocupaciones de los científicos en los últimos años, por sus consecuencias en el resto del ambiente.En mayo del 2022, Naciones Unidas confirmó las tres primeras especies extinguidas por el cambio climático: el roedor Melomys rubicola y la subespecie de zarigüeya blanca del falangero lemuroide, ambos de Australia. Así como el sapo dorado, registrado en Costa Rica.Pero en términos generales, en los últimos 150 años fueron 23 las especies extinguidas en todo el mundo. Esto tiene efectos también en nuestra salud."Esas especies podrían servir para curar el cáncer, o salvar miles de vidas ante enfermedades que van emergiendo, como ya lo han venido haciendo. Por ejemplo, la ranitidina, que viene de la rana, es un principio activo que muchísima gente lo ha utilizado en el mundo. ¿Quién no ha tomado una ranitidina cuando tiene una gastritis?”, ejemplificó la veterinaria.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

contaminación, extinción, mariposa, calentamiento global, medioambiente, naturaleza, unión internacional para la conservación de la naturaleza (uicn), аудио